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ЕК слага край на обществените поръчки с най-ниска цена

Критериите за качество ще са с минимална тежест 30%

Днес, 06:55
Pexels

Европейската комисия прави сериозен завой в областта на възлагане на обществените поръчки в посока отчитане на качеството. Поръчки с класиране на база най-ниска предлагана цена в бъдеще няма да се използват. В методиките за класиране показателите, свързани с качество, следва да имат минимум 30% тежест. 

Това предвижда представеният миналата седмица от ЕК нов регламент за обществените поръчки, който ще обедини три европейски директиви - за обществените поръчки, възлагането на комунални услуги и концесиите. Очаква се новите правила да започнат да се прилагат 2 години след одобряването на регламента. 

Според мотивите към регламента при обществените поръчки следва да се отчита в по-голяма степен дългосрочната полза за обществото отколкото най-ниските първоначални разходи. За да могат да бъдат отчетени критериите за качество, поръчките трябва да се възлагат на база най-добро съотношение между цена и качество, счита ЕК. Затова Брюксел предлага като общо правило да бъде въведено изискването за минимум 30% тежест в методиките за класиране на показател качество. При поръчки с висока интензивност на полагане на труд изискваната тежест на показател качество ще бъде 50%. Страните членки ще имат право да не прилагат тези прагове само в случаи, в които качеството е гарантирано през алтернативни механизми като технически спецификации и предварително поставени условия за изпълнение на договорите. В проекта изрично се подчертава, че към изпълнението могат да се поставят стратегически изисквания, в това число изисквания от екологичен характер, от социален характер, иновационни изисквания, условия за изпълнение, свързани със сигурността. 

Много сериозна промяна в новия регламент е окрупняването на видовете процедури до четири типа - открита процедура, в която влизат сега съществуващите подвидове, динамична процедура, при която фирмите имат право през цялото време да се присъединяват към списък с потенциални изпълнители, покриващи определени критерии, а само възлагане се прави по конкретен случай, и иновационна процедура. Специалните процедури покриват случаите, в които се допуска договоряне без обявление. 

Коренно променена е иновационната процедура. Вместо обявяване на процедура за изготвяне на точно определен иновационен продукт, предварително описан от възложителя, новият проекторегламент предвижда да се обяви процедура по съществуващо обществено предизвикателство. Преди обявяването на такава процедура възложителите задължително следва да проведат пазарна консултация с описание на предизвикателството, проект на рамка за оценка на стойността на предложенията и покана за обратна връзка и диалог. Чак след пазарната консултация ще се формулира окончателно общественото предизвикателство и минималните функционални характеристики на иновациите. Процедурата предвижда селекция на иновативните предложения, тестване и оценка и избор на окончателно решение. 

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