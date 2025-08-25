Медия без
"Български пощи" спират временно колетите за САЩ

Днес, 16:15

„Български пощи“ уведомиха, че от утре, 26 август, временно преустановяват приемането на всички пратки за САЩ.

Причината е в планираните промени от администрацията на САЩ, свързани с митническото обслужване на влизащи в страната пратки, посочват от дружеството.

Редица европейски и азиатски пощенски служби обявиха тези дни, че спират доставката на колети за САЩ поради същата причина. Администрацията на Доналд Тръмп рещи да прекрати освобождаването от мита за пакети на стойност до 800 долара от 29 август. Липсата на ясни инструкции как да се събират налозите доведе до масово спиране на международната поща още сега.

Не е ясно колко време ще продължи спирането на колети за САЩ. При промяна в ситуацията информация ще бъде публикувана на сайта на "Български пощи", посочиха от дружеството.

УТОЧНЕНИЕ

Няма спиране на пратки на DHL Express за САЩ, има временно преустановяване на услугата изпращане на стоки по пощата за DHL Globalmail към САЩ. Всички останали услуги на DHL Express продължават да бъдат достъпни за САЩ и територията на Пуерто Рико под юрисдикцията на митниците на САЩ.

Това уточнение направиха от DHL Express Bulgaria. От компанията посочват, че според публикуваната от САЩ изпълнителната заповед "Спиране на безмитното третиране De Minimis за всички държави", всички пратки със стоки от бизнес клиенти, пристигащи в САЩ след 29 август 2025 г., 00:01 ч., ще подлежат на вносни мита. Освен премахването на предишния безмитен лимит от 800 USD, тази изпълнителна заповед води до множество процедурни промени и за изпращане на стоки по пощата.

 

