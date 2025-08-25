Дупката в хазната върви към 5-6% от БВП

БГНЕС Време е правителството да представи приоритетите си за Бюджет 2026, чиято техническа рамка трябва да бъде готова до края на септември, заяви Любомир Дацов

Дефицитът в бюджета за тази година ще достигне 5-6%, вместо заложените 3%, ако бъдат изпълнени всички планирани разходи. Това заяви пред БНТ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет. Той напомни, че част от данъчните приходи за тази година са планирани "абсолютно пожелателни" и дори добрата работа на НАП и Агенция Митници по събирането им не може да запуши дупката в бюджета.

Според финансиста страната ни ще се възползва от дерогацията за военните разходи и по този начин ще надвиши недостига в хазната до 4-4.1%, без това да се счита от Брюксел за свръхдефицит. Вероятно ще бъдат направени и известни спестявания от капиталовите разходи, като вече имало данни, че не се разплащат някои от тези разходи.

Припомняме, че най-актуалните данни на МФ за изпълнението на бюджета са за месец юни. Тогава бе отчетен дефицит от 3.353 млрд. лв., което е 1,5% от прогнозния БВП. Очаква се през втората половина на годината този недостиг да се увеличи, защото тогава традиционно се разплаща по-голямата част от планираните разходи.

"По това време на годината - края на август, началото на септември, основният въпрос вече не е как се представя този бюджет, а какво се случва с бюджета за следващата година", отбеляза Дацов. Той настоя, че е време правителството да представи приоритетите си за Бюджет 2026, чиято техническа рамка трябва да бъде готова до края на септември.

Според Дацов бюджетната политика не може да продължава по сегашния път, защото "ще катастрофира". "Има две възможни решения - оптимизиране на разходите или увеличение на данъците", каза Дацов.

По думите му ситуацията е тревожна, защото индустрията ни се забавя, докато числеността на заетите в бюджетната сфера и тяхната издръжка расте, въпреки намаляването на населението.