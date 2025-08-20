ПП ще се оплаче на евробанкерите от БНБ за "Магнитски"

Илияна Димитрова Асен Василев поиска информация от БНБ как така „Общинска банка“ обслужва партията "ДПС - Ново начало", чийто председател е санкционираният по "Магнитски" Делян Пеевски.

"Продължаваме промяната" обвини днес БНБ, че отказва да наложи ограничителни мерки спрямо санкционирани за корупция по американския закон "Магнитски", и предупреди, че ще сезира за това Европейската централна банка.

На свой ред от БНБ обявиха тези обвинения като "недопустим опит за оказване на политически натиск".

"Българската народна банка твърди, че е безсилна да защити банковата система на България от лица с наложени санкции по закона „Магнитски“, като се оправдава с „липса на изрична нормативна регламентация“ в националното законодателство", обявиха от ПП.

Поводът е отговор на централната банка на официално питане от председателя на ПП Асен Василев как БНБ следи за спазването на ограничителните мерки спрямо лицата, включени в списъка със санкции, сред които е Делян Пеевски.

Василев е поискал информация конкретно за транзакции, извършени през „Общинска банка“, която е обслужваща банка на партията "ДПС - Ново начало" и на която санкционираният за корупция по закона "Магнитски" Делян Пеевски е председател.

В писмото си Асен Василев припомня прессъобщение на БНБ от 11 юни 2021 г., според което тя започва да прилага ограничителни мерки за такива лица при сделки и операции по Закона за мерките срещу изпиране на пари. Според съобщението всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с такива лица вече са предприели мерки, включително блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.

Василев пита също дали продължаващото банково обслужване на юридически лица (в т.ч. партии), управлявани от санкционирани лица или в които санкционирани лица са МОЛ, създава допълнителни рискове за банковите институции.

НЯМАМЕ ПРАВОМОЩИЯ

В отговора си до ПП от централната банка обясняват, че липсва изрична нормативна регламентация за последиците от санкционните мерки и е необходимо да се приеме национално законодателно решение.

Също така БНБ посочва, че банките самостоятелно вземат решения по договорните си отношения с клиенти и оценяват риска съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари. "БНБ не е страна по тези отношения и няма правомощия да разпорежда откриване или закриване на сметки", отговарят от централната банка.

По отношение на данните за наличности и операции по сметки БНБ отбелязва, че те представляват банкова тайна, достъпна само по реда на Закона за кредитните институции.

КОМЕНТАР

"Всичко това показва пълния отказ на централната банка да защити банковата система в страната. БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните си функции като регулатор на банковия сектор да издаде указания към банките да предприемат действия, които намаляват риска за парите на вложителите", смятат от ""Продължаваме промяната.

"С отказа си да упражнява тези си правомощия БНБ де факто позволява на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния списък „Магнитски“ за корупция, да извършват всякакви операции в страната, застрашавайки по този начин засегнатите банки от въвличане в санкции и опасност от изпадане в несъстоятелност", коментират още от ПП.

И припомнят, че заради подобен случай, свързан с пране на пари и транзакции на руски клиенти, свързани с корупционни практики, през 2018 г. фалира латвийската ABLV Bank, след като беше изключена от системата за разплащания SWIFT и Европейската централна банка определи, че банката е „в несъстоятелност или вероятно ще изпадне в несъстоятелност“ („failing or likely to fail“) – ключово правно основание за спиране на дейността.

Освен това от ПП припомнят, че заедно с "Демократична България" са внесли на 22 май 2025 г. предложения за законови изменения, с които санкциите по закона „Магнитски“ да се прилагат и у нас. Това беше и част от санитарния кордон около „ДПС – Ново начало“. Законодателните текстове обаче бяха отхвърлени от управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП, ИТН и „ДПС – Ново начало“.

"След като Централната банка на страната отказва да предприеме мерки, ще сезираме за случая Европейската централна банка", предупредиха от "Продължаваме промяната".

РЕАКЦИЯ

По-късно от централната банка обявиха тази остра позиция на ПП като "недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, което противоречи на закона и институционалния ред в страната".

От БНБ подчертават, че никой не може да иска от тях да разкриват банкова тайна за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица извън предвидения в закона ред. Членовете на Управителния съвет на БНБ полагали клетва пред Народното събрание и президента да спазват тези правила при встъпването си в длъжност.

От БНБ признават за правния вакуум по отношение на последствията от налагането на санкции и че той трябва да бъде решен от изпълнителната и законодателната власт. "Опитите този проблем да бъде прехвърлен върху БНБ представляват политическа намеса и нарушение на независимостта ѝ", се казва в позиция на БНБ.

В нея се посочва още, че възлагането на допълнителни отговорности на БНБ може да се осъществи единствено чрез закон, приет в съответствие с европейската правна рамка, приложима за Европейската система на централни банки.