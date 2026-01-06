36% от левовете вече са извадени от обращение

Снимка БГНЕС Ръководителят на координационния център за въвеждане на еврото Владимир Иванов отчете спокойно протичане на процеса по смяната на валутата в първия си брифинг.

36.3% от левовете в обращение вече са изтеглени, като до края на март, най-късно, се очаква този процес почти да приключи.

Това съобщи на специален брифинг ръководителят на сформирания наскоро координационен център по въвеждане на еврото Владимир Иванов. Той отчете, че към момента процесът на преминаване към новата валута върви нормално, "доста по-гладко, отколкото се очакваше".

Основната част от левовете в обращение ще бъде изтеглена още през януари, каза Иванов.

По данни на Асоциацията на банките в България от лятото на 2025 г. (когато страната ни получи официалното решение за членство в еврозоната) до първите дни на 2026 г., от обращение са изтеглени над 10 милиарда лева, като само през декември те са над 4.4 милиарда, а само двата дни след Коледа - над един милиард лева. Последните данни на БНБ за парите в обращение са към края на ноември и тогава стойността им е била 23.8 млрд. лв. Това означава, че в следващите месеци от населението трябва да бъдат събрани левови банкноти и монети за над 18 млрд. лв.

"Необходимите банкноти и монети в евро са осигурени по информация на БНБ. Всички търговци може да се снабдят с тях от търговските банки. Призоваваме гражданите да обменят левовете си в търговските банки, "Български пощи" и БНБ и да не търсят алтернативни начини като улични валутни сделки, за да не станат жертва на престъпление", посочи шефът на координационния център.

Иванов отчете, че МВР провежда информационни кампании по всички свои линии, включително и превантивна кампания за предпазване на възрастните хора от престъпления, като е осигурен ресурс за реакция при необходимост. Осигурено е полицейско присъствие в районите на пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на левове в евро. Създадени са мобилни екипи за незабавна реакция при сигнали за физическа злоупотреба, каза Иванов.

В първия работен ден на пощенските станции в малките населени места са обменени близо 3.5 млн. лв. от 4534 жители. Отделно са подадени заявки за обмяна на суми над 1000 лв. от 700 жители за близо 4.5 млн. лв.

При таксиметровите превози е установен проблем с някои апарати в такситата при преминаването им от левове в евро. Направено е среща с производителя, като е установен технически проблем само за определен модел апарати. Той обаче лесно и безплатно може да се отстрани след корекция от оторизираните сервизи на проблемните устройства и вече над 80% от тези устройства са коригирани.

Засилени проверки

НАП и КЗП извършват масови проверки в цялата страна във връзка с въвеждането на еврото, включително и за необосновано повишение на цените. Броят на констатираните нарушения е около 7% от направените проверки. Санкциите са в минимален размер като първи нарушения.

От 1 до 5 януари КЗП е извършила около 4000 проверки, издала е 275 админинистративно-наказателни преписки, както и 80 наказателни постановления, сключени са 100 споразумения.

НАП е извършила над 800 проверки по спазване на формиране на цените, образувани са 70 админинистративно-наказателни преписки, по които са издадени 27 акта на обща стойност 135 000 лева.

От 1 до 5 януари са подадени 400 сигнала до контролните органи за необосновано вдигане на цените на стоки и услуги, които се обработват и се работи по тях.

Фокусът на проверките на НАП и КЗП са търговията на дребно с хранителни стоки, фризьорски и козметични салони, платени паркинги, фитнес зали, фирми за преводи и езикови курсови и други. От 8 януари започват проверки и в зимните курорти.

Шефът на НАП Христо Марков също отчете, че преминаването към новата национална валута - еврото, се случва спокойно, без масови нарушение. Засечените 7% нарушения до момента са доста нисък процент на фона на други държави, приели единната европейска валута. "В Хърватия например делът на нарушенията е стигнал до 40% в началото. Ниският процент в България означава, че търговците в България са добросъвестни", каза Марков.

По повод показаните в журналистически материали тези дни нарушения в банкови клонове при обмена на левове в евро ръководителят на координационния център Владимир Иванов посочи, че БНБ се е заела със сигналите.

"Трябва да се установят фактите, не може да се действа на принципа "една жена каза" , посочи Иванов. Той обаче цитира закона за въвеждане на еврото, в който се казва, че банките не може да поставят нито такси, нито лимити върху сумите, които гражданите искат да обменят, независимо дали са в монети или банкноти.

Координационни центрове по места ще се сформират и към областните управители до днес. В тях ще участват местните кметове на общини и кметски наместници заедно с представители на държавни контролни органи.