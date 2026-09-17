В Баховица пак ще се сглобяват коли на китайската Great Wall

архив Базата в Баховица заема около 500 000 кв. метра. Проектирана е за капацитет до 50 000 автомобила годишно при работа на две смени. В нея ще е само сглобяването, частите ще се внасят от Китай.

В България отново ще има завод за китайски автомобили и той ще заработи още догодина, съобщи специализираният сайт DizzyRiders.bg. Мястото ще е край Ловеч, село Баховица. Новото производство ще е на същото място, където преди години се сглобяваха модели на Great Wall Motor (GWM).

"Българска Автомобилна Индустрия" - партньор на китайския гигант GWM, обяви, че базата в село Баховица ще бъде използвана за асемблиране на електромобили и хибриди с марката Great Wall.

Първоначално ще се произвежда един електрически модел, а на следващ етап се предвижда добавянето на още автомобили, включително два по-големи plug-in хибрида. Първият автомобил на поточната линия ще бъде електрическата версия на новия Ora 05.

Преди

На същото място преди повече от десетилетие, през 2012 г., заработи заводът на Litex Motors и Great Wall. Това беше първата европейска производствена база на китайската компания, отбелязва DizzyRiders.bg. Първият сглобяван модел беше Voleex C10, последван от пикапа Steed 5 и SUV модела Haval H6.

Но първият опит се оказа неуспешен. Производството беше преустановено през 2016 г., а през 2017 г. Litex Motors влезе в процедура по несъстоятелност.

Оттогава конюнктурата на автомобилния пазар обаче силно се промени, което и причината за втория опит.

Сега

Партньор на китайците този път е "Българска автомобилна индустрия". БАИ не е някакво браншово сдружение, а е име на еднолично АД. Негов собственик е Андон Димитров, кадър на "Литекс Комерс" и "Литекс пропърти". БАИ пък е собственик на "Баховица индустриален парк", която управлява производствената база в едноименното ловешко село.

Базата в Баховица заема около 500 000 кв. метра. Проектирана е за капацитет до 50 000 автомобила годишно при работа на две смени. В нея ще е само сглобяването, частите ще се внасят от Китай.

"Българска Автомобилна Индустрия" вече търси персонал. През август-септември се появиха обяви за места за оператори по сглобяване, инженери, логистични специалисти и мотокаристи.