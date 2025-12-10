Медия без
Здравният бюджет вдигна на бунт и национален синдикат

Няколко съсловни организации протестираха днес срещу забравените обещания за заплати

Днес, 14:29
Медицинските сестри обединиха сили срещу здравния бюджет.
Медицинските сестри обединиха сили срещу здравния бюджет.

Безпрецедентно широк фронт се отвори на управляващата коалиция и от работещите в системата на здравеопазването. Тук новият здравен бюджет успя да обедини всички организации на медицинските сестри - нещо непостигнато даже на големите протести преди няколко години. В протестите участва и КНСБ, което е първото включване на национален синдикат в започналата протестна вълна. 

Напрежението се породи от неизпълнените обещания за увеличение на заплатите на младите специализанти и специалистите по здравни грижи - медицински сестри, акушерки, лаборанти и рехабилитатори. За тях първо имаше 260 млн. евро, които в новия бюджет се изпариха, заменени от едва 30 млн. евро за младите специализанти по програма на МЗ. След като Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи обяви начало на протести от днес, МФ скоростно намери 100 млн. евро за втора програма на МЗ, този път насочена към медицински сестри, фелдшери и др. специалисти по здравни грижи.

Основните искания на специалистите по здравни грижи към управляващите са две - осигуряване на стартово възнаграждение от 1550 евро за всички в системата, както и работеща възможност за обществено финансиране на амбулаторни здравни грижи за новородените и за пациентите с инсулт, инфаркт, онкологични заболявания. Здравният министър проведе първа среща с протестиращите, като има обещания и за нови разговори как да се разпределят 100-те млн. Те запазват протестна готовност до изясняване на ситуацията.

Другият синдикат обаче, който водеше протестите преди няколко години, се е парил от подобни хвърчащи обещания и сега написа, че не вярва на заявките. "Не вярвайте на лъжите, че ако отпуснат 100 000 000 ще вдигнат с тях нашите заплати! Преди шест години, за да потушат протестите ни излъгаха, че отпускат 50 000 000, от които не видяхме стотинка. Нека да се заявим отново, като следваме и активно участваме в протестните действия, организирани от БАПЗГ и да не отстъпваме, докато не видим по сметките си реално, адекватно повишение на трудовите ни възнаграждения!", призоваха от синдиката.

КНСБ излезе тази сутрин с изявление, че конфедерацията и Федерацията на синдикатите в здравеопазването ще се включат в обявената протестна акция на медицинските сестри в цялата страна. КНСБ подкрепя справедливите искания на всички медицински специалисти за достойни възнаграждения, обявиха от синдиката.

