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Йотова е новият президент с 57.566% от гласовете

Гюров изостана с над 340 000 гласа, почти 3% са дали вот "не подкрепям никого"

02 Ноем. 2026Обновена
Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и Георги Кандев.
БГНЕС
Илияна Йотова и Кирил Вълчев срещу Андрей Гюров и Георги Кандев.

Двойката Илияна Йотова - Кирил Вълчев печели президентските избори с  57.566% (1 093 852 гласа). Това показват официалните данни от сайта на ЦИК при 100% обработени секционни протоколи.

Андрей Гюров и Георги Кандев остават далеч назад с 39.483% (750 251 гласа)  Разликата  с двойката победител е  343 601 гласа. 

2.95% от избирателите (56 080 души) са гласували с "Не подкрепям никого".

Засега данните за избирателната активност са към 16 часа на изборния ден – 19.33%. Това са 1 282 848 гласували избиратели от 6 637 274 по списък.

 

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