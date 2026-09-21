Йотова не може да стигне до Ню Йорк заради повреда

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) спря полетите на летищата в Ню Йорк, Бостън, Филаделфия и Ню Джърси, след като строителни екипи повредиха оптичен кабел, необходим за управлението на въздушното движение.

Ръководителят на Федералната авиационна администрация Брайън Бедфорд съобщи, че кабелът, необходим за работата на системата, която насочва самолетите по време на излитане и кацане, е бил повреден от строителни екипи в Ню Джърси. По думите му кабелът е с дължина около 183 м и е бил случайно повреден по време на „строителни дейности“. Ремонтът му ще отнеме около 13 часа.

Президентката Илияна Йотова пътува с граждански полет до Ню Йорк за заседанието на Общото събрание на ООН. Тя обяви, че там ще изнесе реч за мира.

За отстраняването на проблема е необходимо всички системи да бъдат изключени - или, както се изрази той, да се „дезинфекцира въздушното пространство“ - и да се гарантира безопасността на всички полети. По негова оценка до момента около 90 полета са били пренасочени към други райони, като Бедфорд заяви, че не разполага с точния брой на отменените полети.

Закъсненията на полетите започнаха в понеделник сутринта, когато десетки самолети не успяха да напуснат пистите. Международното летище „Бостън Логан“ предупреди пътниците за възможни смущения в работата на летищата в цялата страна.