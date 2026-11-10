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Фон дер Лайен "донесе" в България €10 млн. за спасителни операции

10 Ноем. 2026Обновена
Гостът и домакините при разглеждане на обект във Военноморското училище.
Профил на Урсула фон дер Лайен в Туитър
Гостът и домакините при разглеждане на обект във Военноморското училище.

"Предоставяме на България 10 милиона евро от фондовете на ЕС за спасителни операции", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен днес в България. Премиерът Румен Радев я посрещна във Варна, като визитата бе междинна сред посещения в Румъния и Турция - с цел обсъждане на сигурността в Черно море. Програмата на Фон дер Лайен във Варна предвиждаше разглеждане на доста обекти във Военноморското училище. Гостът пристигна там, но мероприятията бяха значително съкратени след тежките катастрофи днес в България.

Като цяло изявленията след разговора бяха протоколни. Изказаха се решимост и взаимни благодарности по повод усилията в морето след атаките с дрон, както и съболезнования при днешната пътна трагедия. Бе потвърдено, че ЕС ще създава морски център за сигурност в България и Румъния.

"Знаем намеренията на тези атаки, да се разпространява страх. Но ние изграждаме устойчивост в ЕС и можете да разчитате на единен отговор. Говорихме и обсъдихме възможността да бъдат засилени и подкрепени нашите усилия за наблюдение в Черноморския регион. За тази цел могат да бъдат използвани и сателитите на „Коперник“. От септември насам имаме удвояване на броя на свалените снимки, което показва съществения принос на тази програма. Говорихме и за необходимостта и от укрепване на сигурността в информационното пространство. Подложени сме на много напрежение за опити за манипулиране на информацията. Имаме изключително ясен отговор, а именно отпор", заяви Фон дер Лайен. Добави, че е получи презентация от Радев на случилото се край българските брегове.

"Тези атаки са абсолютно недопустими. Моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки. За да се сложи край на това брутално нарушение на морското право и на международното право е ясно едно: трябва да има мир. За да има мир, трябва да има спиране на огъня и активна дипломация", заяви и българският премиер.

 

ПРОТЕСТ 

"Възраждане" посрещнаха с протест Урсула фон дер Лайен. Симпатизанти на формацията се събраха пред Военноморското училище. Носеха български и партийни знамена. 

 

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