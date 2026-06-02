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Въпреки санкциите Валентин Златев си уреди сделки с Русия за над 14 млн. евро

Българското и европейското законодателство са спазени, обяви в позиция бизнесменът

03 Юни 2026Обновена
Валентин Златев
Булфото
Валентин Златев

Руското посолство в България и Руското държавно предприятие за управление на задгранични имоти "Госзагрансобственность" са успели да продадат два имота в апетитни райони в София на бизнесмена Валентин Златев за общо 14 190 000 евро. Това показва справка в Имотния регистър, където сделките са вписани на 29 май т.г., видя "Сега".

Първият имот е в центъра на София - на ул. "Шипка" 20. Материалният интерес на сделката е 8 590 000 евро. Площта по документи на имота е 3371 кв. м.

Втората сделка от същата дата, която изскача в имотните партиди на Златев, е за парцел от 523 кв. м, и пететажна сграда на ул. "Райко Алексиев" 11. Материалният интерес тук е 5 600 000 евро.

Интересно е как изобщо са вписани сделките, при положение че има действащи санкции срещу Русия. Неотдавна "Сега" описа редица случаи на откази на вписвания, само че не на имоти, а в Търговския регистър, точно заради санкциите срещу агресора. За отбелязване е, че сделката е минала три дни след като кабинетът "Радев" реши да уволни директорката на Агенцията по вписванията Даниела Митова и да назначи свой човек на поста.

Още през октомври миналата година BIRD съобщи, че се подготвя сделка за апетитния имот в центъра на София. Медията разказа, че "Госзагрансобственность" организира таен търг за продажбата на имота тази схема нарушава санкции на САЩ и два европейски регламента.

Сега BIRD добавя нов детайл за скандалната сделка - че е изповядана от "неслучаен нотариус". Става дума за Зорница Тодорова, съпругата на бившия шеф на вече закритата антикорупционна комисия КПКОНПИ Антон Славчев, който е смятан за близък до депутата Делян Пеевски и вече е прокурор в Софийската градска прокуратура.

“Демократична България” съобщи, че изпраща сигнал до прокуратурата и ДАНС във връзка с данни за възможно заобикаляне на санкционни режими на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването от Валентин Златев на имоти, свързани с Руската федерация.

Повод за действията са данни от журналистически разследвания и налични документи, които поставят въпроси за произхода и движението на средствата, ролята на българските институции и ефективното прилагане на европейските санкции, посочват от ДБ.

До Министерството на правосъдието е отправено искане да разпореди проверка в Агенцията по вписванията дали при сделки и вписвания, свързани с руски граждани, юридически лица, държавни структури или имущество, свързано с Руската федерация, Агенцията реално прилага ограничителните мерки на Европейския съюз. 

Също така са изпратени въпроси до Българската народна банка за това какви конкретни мерки са предприети и ефективно се прилагат за превантивно установяване на подобни банкови операции. Поискан отговор е и на въпроса какви санкции и ограничителни мерки следва да бъдат наложени на банка или друг задължен субект, ако се установи, че е допуснал, обслужил или не е предотвратил операция, свързана със заобикаляне на санкционен режим на ЕС.

ОТГОВОР

Агенция "Фокус" цитира съобщение до медиите, изпратено от офиса на Валентин Златев. "Всички сделки, по които страна е г-н Златев, са извършени при стриктно спазване на българското и европейското законодателство, отчитайки и следвайки изискванията на регламентите и режимите на Европейския съюз, както и на техните изменения и допълнения. Това е видно и от документите по сделките", гласи позицията.

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