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Владимир Николов се размина без последици след лека катастрофа

Днес, 19:02
Фейсбук - Катастрофи в София

Бившият волейболист и настоящ депутат от "Прогресивна България" Владимир Николов е участвал в лека катастрофа в центъра на София. 

Инцидентът е станал на бензиностанция до кръстовището между булевардите "Константин Величков" и "Тодор Александров". Според една от версиите Николов е направил неправилна маневра. Произшествието е станало на територията на бензиностанцията при ниска скорост при опит за маневра край търговския обект, което обяснява минималните щети по автомобилите.

Пострадали при сблъсъка няма.

В началото между двамата водачи е възникнал вербален конфликт и напрежение, което е наложило повикването на екип на Пътна полиция. Поради ескалацията на място е пристигнал полицейски патрул, за да тушира напрежението и да организира оформянето на документацията. Пристигналите на място полицейски служители са тествали и двамата шофьори за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите и на двамата са отрицателни. 

След намесата на органите на реда инцидентът е квалифициран като леко пътнотранспортно произшествие с материални щети. Двамата водачи са съставили и подписали двустранен протокол, без да се налагат допълнителни санкции или хоспитализация.

https://www.facebook.com/groups/1869931823242835?multi_permalinks=4812499095652745&hoisted_section_header_type=recently_seen

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Владимир Николов

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