Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Велислав Величков влиза в листите на ПП-ДБ

Изтича срокът за регистрация на листите за изборите

Днес, 07:11
Велислав Величков
Велислав Величков

В 17 ч. днес изтича срокът, в който партиите трябва да регистрират листите си за предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април. Повечето политически сили вече обявиха имената на кандидатите си, очаква се днес това да сторят и от ПП-ДБ. Като представител на гражданската квота, Велислав Величков от Инициатива "Правосъдие за всеки" влиза в листите от 24 МИР в София. 

Утре /18 март/ Централната избирателна комисия уведомява ще проведе жребии за номерата в бюлетината за гласуване за изборите, както и за  определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партии и коалиции, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите на 19 април 2026 г. 

Тегленето на жребиите ще се извърши публично и на него могат да присъстват представители на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, както и на средствата за масово осведомяване.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

парламентарни избори 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

