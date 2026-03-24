ВАС спря окончателно поскъпването на синя и зелена зона в София

Илияна Кирилова Новите цени на "зоните" в София трябваше да влязат в сила на 5 януари т.г., но сега съдът окончателно спря предвижданите промени от Столична община.

Планираното от Столична община поскъпване на платеното паркиране в София окончателно беше окончателно стопирано, след като Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението на Административен съд София - град (АССГ) в частта, с която е спряно действието на разпоредби от Наредбата за организацията на движението на територията на Столична община, в сила от 05.01.2026 г.

ВАС отхвърли жалбата на Столичния общински съвет за недопустимост и неправилност на определението на първоинстанционния съд, като определи, че възраженията в обжалваната част са неоснователни.

ВАС е преценил наличието на обстоятелства по чл.166, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), а именно възможност да настъпят значителни или трудно поправими вреди за оспорващите. Искането е направено от активно процесуално легитимирани лица с правен интерес.

В случая, от съдържанието на оспорените текстове на подзаконовия нормативен акт е видно, че значително се увеличават таксите за платеното паркиране в "синя" и "зелена" зона в столицата. С тези текстове се удължава работното време на зоните за паркиране и се разширява обхватът им. С оспорената част от Наредба се въвежда и "уикенд зона" за дните събота и неделя, значително се увеличава цената на винетния стикер за живущите в "синя" и "зелена" зона. Част от "зелената" зона става "синя", а "зелената" се разширява. Поскъпват служебните абонаменти, поставянето на скоба и услугата „паяк“. В цели райони, които досега са били в "зелена" зона, таксата се повишава.

Върховните магистрати приемат като правилни изводите на първоинстанционния съд, че от изпълнението на тези текстове на Наредбата съществува опасност от настъпването на значителни и трудно поправими вреди. Оспорваните текстове касаят увеличени такси и особено големи размери на разходи за привеждането им в действие (финансов ресурс за изпълнение на проектите в размер на 11 181 733 лева).

Върховните магистрати приемат, че при евентуална отмяна на оспорваната Наредба в обжалваната част, вредите, които ще настъпят са трудно поправими, тъй като при нейното действие по време на производството по делото, не съществува правен способ за обратно възстановяване в бюджета на общината на разноските за изготвянето на нови схеми, пътни знаци, маркировки, промяна на софтуера, обезпечаващ дейностите по платено локално паркиране, изготвяне на нови образци за талони за паркиране, в размер на 11 181 733 лева.

Затова ВАС приема, че е налице обезпечителна нужда от спиране действието на оспорения подзаконов нормативен акт, както правилно е приел и първоинстанционният съд.

Определението по административно дело № 2972/2026 г. на ВАС е окончателно.