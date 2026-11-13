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В три сектора средната заплата надхвърля 2000 евро

В София средното възнаграждение е 1940 евро, а във Видин – 1036 евро

Днес, 12:04
Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2026 г. намалява с 43 500, или с 1,8% спрямо края на юни 2026 г., като достига 2,32 млн.
НСИ
Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2026 г. намалява с 43 500, или с 1,8% спрямо края на юни 2026 г., като достига 2,32 млн.

Три сектора у нас дават над 2000 евро средна заплата. На върха остава ИТ-секторът, въпреки че там напоследък има сигнали за застой. Средната заплата за третото тримесечие в него е 3059 евро, показват данни на Националния статистически институт. Във "Финанси и застраховане" средната заплата е 2088 евро, а в енергетиката – 2063 евро.

Средната заплата за септември е 1458 евро. За тримесечието е 1438 евро и намалява спрямо второто тримесечие на 2026 г. с 0,4%. Спрямо същия период на 2025 г. обаче има увеличение с 10,4%. Частният сектор запазва тенденцията от последно време да изпреварва обществения по ръст на заплатите – спрямо миналата година заплатата в обществения сектор нараства с 5,9%, а в частния сектор - с 11,9%. Като се има предвид обаче, че минималната заплата беше увеличена с 12,6% от 1 януари, новините не са чак толкова оптимистични.

Хотелиерството и ресторантьорството – най-сивият сектор у нас, продължава да е на опашката с 908 евро средна заплата. Тя е по-близо до минималната, отколкото до средната за страната. В селското стопанство средното възнаграждение е 1084 евро.

В София средната заплата е била 1940 евро през септември. През пролетта – март и април, тя мина историческата граница от 2000 евро, но след това се върна под нея. Подобни колебания често се дължат на сезонното включване в работната сила на нископлатени хора покрай туристическия сезон. Експертите обаче обясняват и че средната заплата не е най-меродавният показател за средното ниво на доходите, защото се влияе съществено от много високите или много ниските възнаграждения. Покрай новата формула за минималната заплата НСИ трябва да започне да измерва медианна заплата, която ще показва по-правдиво това ниво. Тя е стойността, която разделя наетите лица, подредени по размера на възнаграждението им, на две равни по численост групи – половината получават заплата, равна на или по-ниска от тази стойност, а другата половина – равна на или по-висока от нея.

Най-ниската регионална средна заплата е във Видин – 1036 евро за септември на областно ниво. В този диапазон е още в Хасково (1042 евро), Благоевград (1051 евро), Смолян (1052 евро), Силистра (1075 евро).

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