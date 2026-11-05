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Три самолета кацнаха в България след бомбени заплахи

Днес общо осем полета в Европа са прекъснати по същите причини

05 Ноем. 2026Обновена
Pixabay

Три самолета, летящи към България, бяхапринудени да кацнат извънредно, след като са получили бомбени заплахи. Вместо да кацнат по стандартна процедура, те са задействали протокол за извънредна ситуация при заплаха на борда.

Самолет, който е трябвало да изпълни полет Лондон-София е кацнал днес по обяд на летището край Пловдив с 184 пътника на борда. Други два – от Копенхаген и Мадрид, ще кацнат на „Васил Левски“ в столицата. И трите самолета са на Ryanair и са граждански полети. 

Министерството на отбраната съобщи, че дежурните изтребители МиГ-29 от III авиационна база-Граф Игнатиево, са излетели в 10:11 ч. със задача да прехванат и ескортират трите самолета. Заплахите са получени по имейл, а след сигналите е задействана процедура за сигурност и са извършени проверки на самолетите. МО уточни, че мисията е изпълнена по процедурата „Air Policing“.

Сигналите за бомбени заплахи продължават в цяла Европа и днес. Пътнически самолет Airbus A320, изпълняващ полет от Дъблин до Рим, е пренасочен към базата на френските ВВС. Ситуацията е под контрола на френското правителство. Засега не се съобщават други подробности за инцидента.

Два самолета на Ryanair, изпълняващи полети от Португалия и Ирландия ("Aer Lingus" - Дъблин-Рим), бяха пренасочени и кацнаха извънредно на летище „Фиумичино“ в Рим поради анонимни съобщения за поставени взривни устройства на борда. Преди това самолетите бяха придружени във въздушното пространство от изтребители на италианските военновъздушни сили. Поради задействаните извънредни протоколи за сигурност, наземните служби и контролът на въздушното движение временно блокираха пистите за излитащи полети и в продължение на над 30 минути нямаше нито един излетял самолет. 

По-късно стана ясно, че от сутринта общо 8 полета са получили заплахи, като останалите са от Варшава - Брюксел (на LOT) и два към Копенхаген.

 

Заплахи за бомби в седем самолета вдигнаха на крак службите в Европа и в сряда. Две от тях също бяха в самолети за София. На полета от Бергамо е имало 176 пътници, 7 души екипаж и 29 чекирани багажа, без опасни товари. Самолетът кацна в 11:13 часа на летище „Васил Левски“. 

Около два часа по-късно в 13:36 ч. кацна и полет от Дъблин. На борда имаше 186 пътници, 6 души екипаж и 56 чекирани багажи, без опасни товари. 

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