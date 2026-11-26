Обвитият дълго време в тайнственост от държавата бъдещ завод за барут край димитровградското село Бодрово очаквано доведе до напрежение. Това става ясно от публикации за заседание на Общинския съвет в града и обяснения на кмета на Димитровград, където е бил поставен въпроса за проекта.

Само преди седмица правителството съобщи, че е обявило за стратегически обект от значение за националната сигурност завод за барут, който предстои да се изгражда край Бодрово. Дълго време обаче се криеше кой е инвеститорът, като МС се оправдаваше, че става дума за инвестиция от 250 млн.евро и че е подписана клауза за поверителност. Преди ден обаче стана ясно, че заводът ще се строи от български и турски фирми, както и че ще има и държавно участие, вероятно с нарочно създадено дружество.

Съдът отмени референдума срещу завода за барут на "Райнметал" Административният съд в Пловдив окончателно блокира референдума срещу завода на "Райнметал". Състав от трима съдии, сред които е и бившият депутат от ГЕРБ Дани Каназирева, обявиха за нищожно решението на Общински съвет - Карлово, проведено на 30. 04. 2026 г.

Напрежението е очаквано, като се има предвид какво стана и с проекта за такъв завод в Иганово, който трябваше да се изгради съвместно с "Райнметал". Тогава общинския съвет в Карлово реши да има референдум дали да има такъв завод. Спорът стигна до съда и той обяви, че референдум би бил незаконен, защото става дума за стратегически обект за националната сигурност. Това обяснява и защо правителството бързаше да обяви и обекта в Бодрово за стратегически.

"Заводът за барут, чието изграждане е планирано край димитровградското село Бодрово, ще бъде разположен на повече от 2,6 километра от населеното място" каза кметът на Димитровград Иво Димов по време на заседание на Общинския съвет в отговор на въпрос на общинския съветник от „Възраждане“ Венета Стоянова, предава БТА.

Кметът уточни, че информацията е от среща с представители на инвеститора и на различни институции, състояла се при областния управител на Хасково.

Димов поясни още, че теренът от около 1300 дка е бил използван за военен полигон. Производствените сгради и складовете на бъдещия завод ще бъдат разположени във вътрешността на имота, на отстояние около 5,6 километра от селото. В плана е предвиден обходен маршрут за транспортните средства, които няма да преминават през населеното място.

По повод на притесненията на хората за безопасността, екологията и липсата на достатъчно информация за инвестиционното намерение кметът увери, че дейността на предприятието ще бъде под контрола на компетентните държавни институции, сред които Министерството на вътрешните работи и Инспекцията по труда.

Планирано е производствената технология да не включва открити пещи. Предприятието ще разполага със собствена пречиствателна станция, автоматизирани системи за контрол и охрана, включително въоръжена охрана. Ще бъдат открити около 120-130 работни места с добро възнаграждение.

Димов съобщи още, че за населените места в района се предвижда фонд за подобряване на средата, като жителите ще могат да определят за какви дейности да бъдат използвани средствата.

Кметът подчерта, че проектът е в начален етап и предстои обществено обсъждане с жителите на засегнатите населени места. Той е настоял за организиране на среща в най-кратки срокове, на която инвеститорът и компетентните институции да представят подробна информация и да отговорят на въпросите на хората.

Само преди ден инвеститорът в бъдещия завод за барут обяви, че той "ще работи с нова технология, различна от използваните досега в България, а основните суровини са органични". "Работата на завода, количествата и всеки превоз ще бъдат под контрола на няколко независими държавни институции, сред които МВР и Инспекцията по труда. Нито един товар няма да напуска завода без необходимите проверки за безопасност. Товарите, за които се прецени, че носят дори минимален риск, ще бъдат обезвреждани контролирано на специална площадка в рамките на завода, вместо да бъдат превозвани", обясниха още оттам.

Обектът ще има и собствена система за охрана, включително защита срещу дронове. Последното все още не е задължително изискване, но инвеститорите поемали този ангажимент, за да гарантират максимално ниво на сигурност.