Турско-българска компания ще строи мистериозния бъдещ завод за барут до Димитровград. Това твърди в публикация "Капитал". В късния следобед вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев потвърди новината, а инвеститорът изпрати до медиите прессъобщение за проекта.
На заседание миналата сряда Министерският съвет даде статут на стратегически обект от национално значение на завод за производство на барут в село Бодрово, община Димитровград. Проектът е на стойност 250 млн. евро и е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект от Българската агенция за инвестиции. Предвижда се откриването на 100 работни места. Очаква се заводът да започне работа в края на 2028 или началото на 2029 г.
Официалната информация бе, че заводът ще се финансира изцяло от частните акционерите. Кои са те, не се разбра - имало споразумение за поверителност.
От Пулев тази вечер стана ясно, че държавата също ще участва, но той отказа да каже как.
Съобщението на инвеститора до медиите разкрива отчасти мистерията - делът на държавата в капитала ще е под формата на апорт на имоти и обекти с отпаднала необходимост. Очевидно става дума за терена и прилежащи обекти на бившия военен полигон край Бодрово.
Кой стои зад проекта
Заводът ще бъде изграден и управляван от „Ей Ар Ви Ти“ АД - дружество, създадено специално за проекта през август 2026 г., с внесен капитал от 1 млн. евро. Съветът на директорите на дружеството се състои от Петър Василев, Тихомир Трендафилов и Саваш Балчък. Акционери в „Ей Ар Ви Ти“ АД са:
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„Ви Ти Ай Си Интернешънъл“ ЕООД - българско дружество с дългогодишен опит в търговията с продукти за отбраната, собственост и управлявано от Петър Василев;
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SB Savunma Sanayi Dis Ticaret A.S. - турско дружество за търговия с продукти на отбранителната индустрия, със седалище в Истанбул, собственост на Саваш Балчък, Леман Йозгюр Родоплу и ARCA Savunma Sanayi Ticaret A.S.;
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„Трейшън Орбис“ ООД - българско дружество с лицензи за търговия и трансфер на продукти, свързани с отбраната, собственост на Тихомир и Ивайло Трендафилови, управлявано от Ивайло Трендафилов.
Технологията ще бъде доставена от ARCA Savunma, чрез собственото дружество AKANA Muhendislik ve Ticaret A.S., което е изградило 3 завода за последните 5 години за производството на взривни вещества.
Изборът на терен е направен след проучвания, продължили повече от три години. Производствените сгради и складовете ще бъдат на около 2,6 км от Бодрово, а границата на имота – на около 1,5 км от селото. Предвижда се транспортът към и от завода да минава по обходен път, който заобикаля селото.
Във вторник министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи за среща с извънредния и пълномощен посланик на Турция Мехмет Саит Уянък. Една от темите на разговорите била "перспективите за разширяване на двустранното партньорство в отбранителната индустрия". Обсъдена била възможността за организиране на двустранен бизнес форум, който да насърчи преките контакти между компаниите от България и Турция. „Напредъкът на турската отбранителна индустрия е огромен и България би се възползвала от този опит, чрез привличане на турски отбранителни компании да инвестират в България“, заявил на срещата министър Стоянов, цитиран от пресцентъра си.
Още барут
Освен този завод за барут, има проекти поне за още два.
Само преди месец и половина правителството на Румен Радев скоростно вкара фирмата „Караш инвест“ ЕООД в списъка със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Това дружество бе придобито от оръжейния търговец Емилиян Гебрев, който е собственик и на фирмата "ЕМКО" и оръжейния завод "Дунарит". Като едноличен собственик на дружеството "Караш инвест" ЕООД е посочен неговият син Христо Емилиянов Гебрев. Дружеството произвежда взривни вещества. Отделно има и много складове за съхранение на оръжие и боеприпаси. Производствената база е край Смядово, Шуменско, като преди две години стана ясно, че именно там се предвижда да е бъдещият завод за барут на Гебрев.
Друг кандидат да изгражда завод за барут е германският оръжеен гигант "Райнметал". Първоначално той трябваше да бъде в рамките на ВМЗ "Сопот". С идването на власт на правителството на Румен Радев обаче този проект се стопира и стана ясно, че България е предложила нов терен за изграждане на заводите на германския концерн. Той се намира до Бургас и е собственост на Министерството на отбраната, заедно с цялата необходима инфраструктура.
Преди ден министър Пулев обяви, че съвместното дружество с "Райнметал" - "Иганово", което трябваше да прави въпросния завод за барут в рамките на ВМЗ-Сопот, вече е в ликвидация. Пулев обяви не много убедително, че разговорите с най-големия оръжеен европейски концерт продължавали и дори имало пак посещение на делегация от германската фирма.
Интересно е да се отбележи, че стана жесток скандал между Бойко Борисов и Румен Радев кой има повече заслуги за инвестицията на "Райнметал" за 1 млрд.евро. Тогава Радев беше президент. Откакто е премиер, той изобщо не говори за "Райнметал".