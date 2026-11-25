Турско-българска компания ще строи мистериозния бъдещ завод за барут до Димитровград. Това твърди в публикация "Капитал". В късния следобед вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев потвърди новината, а инвеститорът изпрати до медиите прессъобщение за проекта.

На заседание миналата сряда Министерският съвет даде статут на стратегически обект от национално значение на завод за производство на барут в село Бодрово, община Димитровград. Проектът е на стойност 250 млн. евро и е в процедура по сертифициране като приоритетен инвестиционен проект от Българската агенция за инвестиции. Предвижда се откриването на 100 работни места. Очаква се заводът да започне работа в края на 2028 или началото на 2029 г.

Официалната информация бе, че заводът ще се финансира изцяло от частните акционерите. Кои са те, не се разбра - имало споразумение за поверителност.

От Пулев тази вечер стана ясно, че държавата също ще участва, но той отказа да каже как.

Кабинетът се похвали с мистериозен завод за барут Правителството се похвали с мистериозен завод за барут на стойност 250 млн. евро, който ще бъде изграден в хасковското село Бодрово. Днес то обяви все още несъществуващия завод за обект с национално значение.

Правителството на Радев скоростно разреши завода за барут на Гебрев Правителството на Румен Радев скоростно разреши бъдещия завод за барут на Емилиян Гебрев. Това става ясно от съобщенията на Министерски съвет за приетите на редовното заседание решения. Едно от тях е за допълнение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г.

Съобщението на инвеститора до медиите разкрива отчасти мистерията - делът на държавата в капитала ще е под формата на апорт на имоти и обекти с отпаднала необходимост. Очевидно става дума за терена и прилежащи обекти на бившия военен полигон край Бодрово.

Кой стои зад проекта

Заводът ще бъде изграден и управляван от „Ей Ар Ви Ти“ АД - дружество, създадено специално за проекта през август 2026 г., с внесен капитал от 1 млн. евро. Съветът на директорите на дружеството се състои от Петър Василев, Тихомир Трендафилов и Саваш Балчък. Акционери в „Ей Ар Ви Ти“ АД са:

„ Ви Ти Ай Си Интернешънъл“ ЕООД - българско дружество с дългогодишен опит в търговията с продукти за отбраната, собственост и управлявано от Петър Василев;

SB Savunma Sanayi Dis Ticaret A.S. - турско дружество за търговия с продукти на отбранителната индустрия, със седалище в Истанбул, собственост на Саваш Балчък, Леман Йозгюр Родоплу и ARCA Savunma Sanayi Ticaret A.S.;

„Трейшън Орбис“ ООД - българско дружество с лицензи за търговия и трансфер на продукти, свързани с отбраната, собственост на Тихомир и Ивайло Трендафилови, управлявано от Ивайло Трендафилов.

Технологията ще бъде доставена от ARCA Savunma, чрез собственото дружество AKANA Muhendislik ve Ticaret A.S., което е изградило 3 завода за последните 5 години за производството на взривни вещества.

Изборът на терен е направен след проучвания, продължили повече от три години. Производствените сгради и складовете ще бъдат на около 2,6 км от Бодрово, а границата на имота – на около 1,5 км от селото. Предвижда се транспортът към и от завода да минава по обходен път, който заобикаля селото.

Във вторник министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи за среща с извънредния и пълномощен посланик на Турция Мехмет Саит Уянък. Една от темите на разговорите била "перспективите за разширяване на двустранното партньорство в отбранителната индустрия". Обсъдена била възможността за организиране на двустранен бизнес форум, който да насърчи преките контакти между компаниите от България и Турция. „Напредъкът на турската отбранителна индустрия е огромен и България би се възползвала от този опит, чрез привличане на турски отбранителни компании да инвестират в България“, заявил на срещата министър Стоянов, цитиран от пресцентъра си.



Още барут

Освен този завод за барут, има проекти поне за още два.

Само преди месец и половина правителството на Румен Радев скоростно вкара фирмата „Караш инвест“ ЕООД в списъка със стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Това дружество бе придобито от оръжейния търговец Емилиян Гебрев, който е собственик и на фирмата "ЕМКО" и оръжейния завод "Дунарит". Като едноличен собственик на дружеството "Караш инвест" ЕООД е посочен неговият син Христо Емилиянов Гебрев. Дружеството произвежда взривни вещества. Отделно има и много складове за съхранение на оръжие и боеприпаси. Производствената база е край Смядово, Шуменско, като преди две години стана ясно, че именно там се предвижда да е бъдещият завод за барут на Гебрев.

Кабинетът предлага на "Райнметал" нов терен за заводи до Бургас България е предложила нов терен за изграждане на заводите на германския концерн Райнметал у нас. Той се намира до Бургас и е собственост на Министерството на отбраната с цялата необходима инфраструктура.

Друг кандидат да изгражда завод за барут е германският оръжеен гигант "Райнметал". Първоначално той трябваше да бъде в рамките на ВМЗ "Сопот". С идването на власт на правителството на Румен Радев обаче този проект се стопира и стана ясно, че България е предложила нов терен за изграждане на заводите на германския концерн. Той се намира до Бургас и е собственост на Министерството на отбраната, заедно с цялата необходима инфраструктура.

Преди ден министър Пулев обяви, че съвместното дружество с "Райнметал" - "Иганово", което трябваше да прави въпросния завод за барут в рамките на ВМЗ-Сопот, вече е в ликвидация. Пулев обяви не много убедително, че разговорите с най-големия оръжеен европейски концерт продължавали и дори имало пак посещение на делегация от германската фирма.

Интересно е да се отбележи, че стана жесток скандал между Бойко Борисов и Румен Радев кой има повече заслуги за инвестицията на "Райнметал" за 1 млрд.евро. Тогава Радев беше президент. Откакто е премиер, той изобщо не говори за "Райнметал".