София спря строежи в "Лозенец" в коритото на река

После обаче избухна спор има ли нарушения на обектите

Днес, 18:04
Визуализация на Боян Юруков - спорното строителство е в зелената площ.
Визуализация на Боян Юруков - спорното строителство е в зелената площ.

Направление "Архитектура и градоустройство" на Столичната община спря строителство в заливаемата тераса на река Драгалевска. Става дума за група строежи в район "Лозенец", в района на ул. "Филип Кутев". НАГ определя строителството там за незаконно, като изброява ред проблеми, установени при проверка в присъствието на представители на ДНСК и район "Лозенец".

Сред проблемите са разрешено и започнало строителство в заливаемата тераса на река без представени хидроложки и хидравлични изследвания, които да доказват границите на водния обект; противоречия с действащия ПУП и визата за проектиране, като се надвишават височината и плътността, които са допустими за този район. Липсват съгласувания с "Басейнова дирекция" и РИОСВ. "Басейнова дирекция" се е произнесла четири дни след издаденото разрешение за строеж, без да е съобразено основното - как строителството се отнася към реката. Допуснато е и изсичане на дървета извън обхвата на разрешението, няма съгласуване с КАТ и "Пътна полиция", и т.н. 

От НАГ съобщават, че ще бъде внесен протест до прокуратурата за незаконосъобразно издадено разрешение за строеж. „Това не е техническа грешка, а поредица от умишлени действия и пропуски. Всеки, който е положил подписа си, трябва да носи отговорност. А неспазването на закона е риск за човешкия живот,“ казва главният архитект на София арх. Богдана Панайотова в съзвучие с повишеното внимание към застрояването на дерета и реки след трагедията в "Елените". Тя обещава пълна ревизия на всички разрешения за строеж в близост до реки и дерета.

Малко след публикуването на това съобщение обаче започна спор има ли нарушения или няма. При това с районния кмет на "Лозенец" Константин Павлов, който беше избран на поста като номинация на ПП-ДБ. Павлов твърди, че има ясни граници на водния обект и становища от РИОСВ и "Басейнова дирекция", в които не са посочени проблеми. Според него, няма нарушаване на параметрите, тъй като сградите ще са с височина до 10 м. Кметът твърди, че незаконната сеч е била от голям медиен и обществен интерес и именно по негов сигнал са правени няколко проверки и е съставен акт на извършителите. Павлов отхвърля обвиненията, че има цяла схема за умишлени действия, като казва, че няма от какво да се притеснява.

Павлов подкрепя голяма част от исканията на НАГ и главния архитект за мерки срещу незаконното строителство, но спорът за пореден път разкрива, че дори когато има добри намерения, резултатът може да остане твърде неясен за публиката.

Теренът е ограден на картите с червено.
