Столично училище е заплашено да обучава учениците си във фургон

Още няма достъп до допълнителното помещение, дадено от общината

Днес, 12:02
Данко Калапиш
Данко Калапиш

Част от първокласниците в 107-о средно училище "Хан Крум" в столичния квартал Лозенец" може да се окажат принудени да учат във фургон заради липсата на достатъчно място за всички деца. Това стана ясно от думите на директора на училището Данко Калапиш пред телевизия Bulgaria ON AIR.

Липсата на ново училище в района от години поставя на изпитания капацитета на 107 СУ "Хан Крум". "Много отдавна имаме нужда от училище на територията на "Лозенец", но тъй като такова не се изгражда, сме принудени във всички училища в района да приемаме децата, които кандидатстват при нас. Тази година имаше сериозен проблем с приема в първи клас и необхванатите деца. Единственият вариант бе да се предостави допълнително помещение на училището в най-голяма близост, за да може да има възможност да бъдат обхванати децата в първи клас", обясни Калапиш.

Въпросното помещение се намира в клуб на политическа партия (БСП - бел. ред.), който общината е предоставила на училището, но до момента достъпът до него е блокиран заради обжалване от страна на партията.

"За да разкрия допълнителна паралелка, поисках гаранция, че ще имам помещение, защото в училището се обучават в момента 28 паралелки, което е максималният капацитет на цялото училище. Това е свръхкапацитетът с използване на преградени пространства. За да можем да приемем още една паралелка, направихме анализ, след като получихме заповед от кмета на София за помещението - тогава Педагогическият съвет гласува още една паралелка, за да може да бъдат приети необходимите 21 деца", поясни Калапиш за Bulgaria ON AIR.

По думите му ако новото помещение не бъде освободено навреме, временно е възможна употребата на други пространства, включително зала за физическо възпитание. В противен случай съществува риск някои ученици да бъдат прехвърлени в условия, които не гарантират качествен учебен процес, макар че идеята за обучение във фургон се разглежда като последна алтернатива. 

За новото помещение, предоставено на училището от общината, Калапиш уточни, че площта му е около 120 квадратни метра и би могла да се приспособи за две класни стаи. То ще се предоставя на училището за поне 10 години или докато отпадне нуждата от него.

"Помещението се предостави за срок от 10 години на 107-мо училище за образователна цел, но до момента не сме влезли във владение, да не говорим да започнем нелеката процедура по смяна на предназначението на обекта", коментира пред няколко дни директорът и пред БНР-Радио София. Тълкувайки законовите регламенти, той смята, че при липса на реакция от страна на областния управител, трябва да се смята, че има мълчаливо съгласие и заповедта на кмета трябва да се изпълни, дори и с цената на принудително изваждане на партийния клуб.

Заради липсата на достатъчно време преди началото на учебната година според Калапиш на 15 септември помещението няма да може да бъде пуснато в експлоатация – за класна стая или за специализиран учебен кабинет. "Съкратената процедура, по която трябва да минем, продължава 3 месеца. Ще се наложи да ползваме една от залите за физкултура за целите на класна стая, временно. Децата са приети, трябва да търсим вариант за обучение. Ако трябва във фургон в училищния двор..", допусна той.

Междувременно училището планира дългосрочно разширение, като дворното пространство позволява изграждане на нов корпус, но реализацията ще отнеме няколко години.

 

