СДВР строи КПП-та и се готви за ескалация на протестите

"СДВР е готова да осигури охраната на това масово мероприятие, заявено като мирен протест, ще бъдат изградени КПП, на които щателно ще бъдат проверявани всички лица с профил на агресивни граждани, които познаваме от предишни протести", заяви директорът на СДВР Любомир Николов. във връзка с новите протести срещу отказа на управляващите да изтеглят Бюджет 2026.

"Нямаме нищо против мирно протестиращите граждани, които желаят да изразят позиция чрез мирни действия, но когато агресивни лица умишлено провокират или унищожават държавно имущество или посягат на колеги, считам, че е редно да бъдат незабавно изведени", обясни Николов.

"Разчитаме на самите организатори да ни оказват незабавна помощ и да подават незабавно информация към нашите служители за лица, подготвящи или извършващи противоправни действия", обясни Любомир Николов и отправи апел към Столична община - при евентуално напрежение да издаде заповед за прекратяване на протеста. Така на практика висшият полицай потвърди опасенията за сценарий на властта за сплашване и разгонване на протестиращите. Ето какво написа депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев във Фейсбук:

"Това, което МВР не ви каза:

Специализиран отряд за борба с тероризма - баретите, които пазят и Пеевски, е вдигнат в повишена готовност.

Спрени са отпуски и командировки в МВР.

Към София са извикани подкрепления от полицията в Пловдив, Благоевград, Враца, Пазарджик.

След среднощна оперативка е решено да бъде подготвено е водното оръдие.

Разработен е сценарий как протестът да бъде прекратен, за да може да развърже ръцете на полицията", написа Мирчев.

В изявление обаче Пресцентърът на МВР опроверга депутата, като нарече многократно споделяните съобщения "поредни неверни твърдения, разпространявани в социалните мрежи". Не са прекратени отпуските в Дирекция "Специални операции и борба с тероризма" и се спазват графиците на полагаемите се почивки на секторите, включително част от служителите са командировани извън София за предварително планирани обучения и задачи, казват още от МВР.

ШИРОК ФРОНТ

За разлика от недоволството миналата седмица тази вечер протести ще има в няколко от големите града на страната. Протестът в София ще започне от 18:00 часа на площад "Независимост". Мотото на акцията в София е "Няма да позволим да ни ограбят!".

Варна излиза на протест, в него ще се включи и кметът Благомир Коцев, който доскоро бе в ареста.

Сборният пункт на протеста в Пловдив, който ще започне в 18.15 часа, е площад "Съединение".

След многохилядния протест миналата седмица управляващите обявиха, че са готови да намалят увеличението на осигуровките, както и да отпадне ръстът на данък дивидент и въвеждането на задължителен софтуер за търговците. Очакванията са, че във вторник управляващата коалиция ще каже идеите си за промени в приетия на първо четене републикански бюджет. Според лидера на ПП Асен Василев обаче бюджетът не може да бъде преработен без да се оттегли.

Българи в Лондон направиха протестна акция снощи пред посолството и подвижния мост Тауър Бридж в подкрепа на предстоящата демонстрация в София. „Днес сме рамо до рамо с нашите сънародници в България и заставаме зад утрешния протест!“, казват протестиращите.

„Правим го за бъдещето на нашите деца. За родителите ни. За бабите и дядовците, които заслужават спокойствие и достойнство. Време е гласът ни да бъде чут. Време е за промяна“, гласи още позицията им.

КНСБ и КРИБ няма да участват в протеста довечера, защото е партиен. Това казаха в ефира на бТВ президентът на синдиката Пламен Димитров и изпълнителният директор на работодателската организация Боян Николаев.