Сарафов се готви да хвърли оставка като шеф на НСлС и зам. главен прокурор

Борислав Сарафов, който дълго време заемаше поста и.ф. главен прокурор незаконно, се готви да се оттегли като директор на Националната следствена служба (НСлС) и зам. главен прокурор по разследването. Това научи "Сега" от двама независими източници в съдебната власт. Очаква се оставката му да влезе като допълнителна точка в дневния ред на утрешното заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Това се случва на фона на призивите на министъра на правосъдието Николай Найденов Сарафов да подаде оставка. В края на миналата седмица Найденов обясни, че управляващите предстои да внесат предложение за промени Закона за съдебната власт, с които "реално ще ограничи прегрупирането на г-н Сарафов в Националната следствена служба". Министърът напомни за приетите през 2025 г. промени в закона, с които се увеличава самостоятелността на директора на службата в рамките на прокуратурата. Сега предлаганите законови промени няма да позволяват на директора да бъде зам. главен прокурор, а и ще го лишат от споменатите му правомощия.

Като се оттегля преди промените да станат факт, Сарафов явно опитва да ги предотврати, като ги направи да изглеждат безсмислени. Това обаче не изключва шефският пост в следствието да бъде зает от някого от най-близкия му кръг, което ще означава, че той ще продължи да дърпа конците неформално, коментираха пред "Сега" магистрати.

Освен това новото мнозинство вече внесе предложения за промени в съдебния закон, които ограничават възможността Сарафов да бъде избран за член на Висшия съдебен съвет, каквито намерения той вероятно е имал и които са провокирали тази законодателна инициатива.

На 22 април Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор - пост, който 9 месеца заемаше въпреки закона, отсъжданията на Върховния касационен съд и експертните мнения на редица юристи. Направи го едва след ултиматума на Иван Демерджиев, който впоследствие стана вътрешен министър в правителството на Румен Радев. Сарафов обаче се върна на бял кон като като директор на националното следствие и зам. главен прокурор. А Прокурорската колегия отклони искането на служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да образува дисциплинарно производство срещу Сарафов, което би могло да завърши и с уволнението му от системата. Редовният министър даде заявка, че ще обжалва отказа пред Върховния административен съд.