"Възраждане" посрещна с протест Фон дер Лайен във Варна

"Възраждане" посрещнаха с протест Урсула фон дер Лайен във Варна. Симпатизанти на формацията се събраха пред Военноморското училище, където тече част от програмата на председателката на Европейската комисия. Носят български и партийни знамена. Ден по-рано "Възраждане" обяви, че ще протестира на няколко точки в града.

Информацията по-рано през деня за визитата на Урсула фон дер Лайен:

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е днес на работно посещение във Варна, където се среща с министър-председателя Румен Радев, за да обсъдят сигурността в Черно море. Двамата ще посетят Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ и ще проведат двустранна среща в резиденция „Евксиноград“, след която ще дадат общ брифинг за медиите. Той е предвиден за 12 ч. и ще бъде излъчен на живо по канала на аудиовизуалната служба на Комисията EBS+, съобщава БНР.

В програмата във ВВМУ са включени Учебният център по кибероперации, Центърът по оцеляване на море, Лабораторията по хидрометеорология и океанография и Центърът за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (КВАЗАР). Лидерите ще разгледат и Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона, както и Научноизследователската лаборатория за космически технологии „Азимов“. Във ВВМУ предстои да бъде обособен Български координационен център за черноморска сигурност.

Заради визитата от 8 до 12 ч. се спира движението по ул. „Васил Друмев“ в участъка от ул. „Найден Геров“ до бул. „Княз Борис I“.

Посещението във Варна е продължение на обиколката на фон дер Лайен в Черноморския регион, посветена на сигурността и защитата на морските транспортни маршрути. Вчера тя се срещна в Букурещ с румънския президент Никушор Дан и министър-председателя Лука Никулеску. Поводът е нарасналото напрежение на източния фланг на НАТО след серия смъртоносни атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. БНТ съобщава, че Букурещ и София получават по 50 милиона евро за Черноморския хъб за сигурност.

От България фон дер Лайен ще замине за Турция, където ще участва в конференцията на ООН за климата COP31.