Росен Йорданов отказва да си направи отвод от делото "Петрохан"

Психологът Росен Йорданов, който на 14 септември беше основното действащо лице по време на брифинга на прокуратурата по случая "Петрохан", обяви, че никога няма да се оттегли от делото. "Никога няма да си направя отвод, защото няма причина за това", каза той пред bTV в отговор на въпрос дали ще си направи отвод след исканията на близки.

Йорданов обясни, че не е имал лични отношения с хората, свързани със случая, и отхвърли твърденията, че професионалната му позиция е била повлияна от лично отношение.

След злополучната пресконференция защитата на близките на загиналите поиска не само отвод на вещите лица, но и отговори кой и защо разпореди брифинга, в който прокуратурата, която уж е господар на разследването, присъства основно като статист. Пред "Сега" адвокат Ина Лулчева, която представлява майката на Ивайло Калушев, обясни, че прокуратурата е отхвърлила искането за отвод, без да обсъди аргументите на защитата. Това постановление в момента се обжалва пред горната прокуратура. Тя припомни, че пригодността на един експерт не може да се преценява само по това дали има лични отношения, а и дали не е изказвал предварително становище по делото, което Йорданов е правил.

По принцип прокурорът може да отведе експерт и без негово съгласие, ако уважи искане на страните по делото или ако сам установи, че вещото лице не отговаря на законовите изисквания.

Росен Йорданов определи като нелепи част от аргументите, с които е било поискано отстраняването на експерти от работата по случая. По думите му някои от възраженията са били свързани с публични изказвания след брифинга, а в други случаи са били отправени претенции към специалисти, които не са участвали пряко в изготвянето на експертизата.

"Защо е пристрастно? Защото не им харесва. Не мога да разбера защо е пристрастно. Откровено ви казвам", заяви той за изследването. Йорданов подчерта, че работата на неговия екип е приключила след шест месеца и половина, но според него обществените въпроси около случая остават.

Междувременно Инспекторатът към Висшия съдебен съвет започна проверка дали действията на прокуратурата нарушават защитата на личните данни, тече проверка и на Комисията за защита на личните данни. Но близо месец след брифинга няма информация за резултатите от тези проверки.

Инспекторатът към ВСС подхвана прокуратурата заради "Петрохан" Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) проверява дали прокуратурата е нарушила регламентите за защита на личните данни с организираната от нея пресконференция по случая "Петрохан" миналия понеделник.

Новата тв поява на Йорданов възмути адвокати и с внушенията му, че когато човек се явява някъде със защитник, това е знак за някаква виновност. Всъщност, това е право на всеки, закрепено в Конституцията, което Йорданов постави под съмнение.

"Само не стана ясно защо не е е прочел една много тънка книжка - Конституцията и не зачита международните правозащитни стандарти, та обяви за защитна реакция поведението на родителите, които видите ли отишли с адвокат на разпитите като свидетели по делото "Петрохан". (...) Грубата атака срещу конституционни права на гражданите - участници в наказателно производство от едно вещо лице по същото наказателно производство е последната капка, която трябва да прелее чашата на мълчаливата по това дело прокуратура и да й отвори очите за качествата на лицата, на които е възложила някаква работа по делото", написа във Фейсбук адвокат Емилия Недева.