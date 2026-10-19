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Работещ пенсионер увеличи пенсията си със 184,55 евро

Средно 9 евро е донесъл допълнителния стаж към парите на възрастните, които продължават да работят

19 Окт. 2026Обновена
Pexels

Работещ пенсионер е успял да увеличи пенсията си със 184,55 евро при преизчислението на пенсиите, което се прави ежегодно за хората, които продължават да работят. Това става ясно от любопитен материал, публикуван в новия информационен бюлетин на Националния осигурителен институт.

Общо 356 079 пенсии са били преизчислени от 1 април тази година. За пръв път допълнителен стаж са имали 79 781 души. Общият брой на преизчислените пенсии намалява спрямо 2025 г. със 7622 броя.

184,55 евро е максималното увеличение в абсолютна стойност в резултат на преизчислението. Средното увеличение е далеч по-скромно – 9,03 евро, при 16,36 лв. през 2025 г. (8,37 евро).

Най-голямата сума е отчетена при пенсиите за осигурителен стаж и възраст. Доста получатели на инвалидна пенсия обаче също продължават да работят, при това често в държавната администрация. При тях също има много внушително увеличение – пенсионер е успял да увеличи инвалидната си пенсия със 149,14 евро. Средното увеличение при инвалидните пенсии за общо заболяване е 9,04 евро – по-високо от това при пенсиите за осигурителен стаж и възраст.

Най-често увеличението е между 1 и 10 евро – в този диапазон е ефектът за 134 778 пенсии. С 10-20 евро са нараснали 48 738 пенсии. Увеличение над 20 евро е отчетено при 11 717 преизчислени пенсии, или 13,69% от всички. Не са много обаче и пенсиите, при които ефектът е до 1 евро – 10 262.

 

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