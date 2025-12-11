Провокатори отново вилняха край централата на Пеевски

Провокатори отново опитаха за вандалстват след протеста. Основните опити за битка с полицията се проведоха отново в близост до централата на ДПС на ул. “Врабча“.

След като протестът в "Триъгълника на властта" приключи, протестиращите се изтеглиха в различни посоки. Кръстовището при Софийския университет бе блокирано, след това движението бе спряно и на "Орлов мост".

След това, малко преди 23 ч., група от около 50 провокатори, облечени в черно и с маски, започнаха да вандалстват около паметника на Васил Левски, близо до централата на "ДПС - Ново начало". Край Факултета по журналистика, който се намира в близост до централата, имаше разположен кордон от полицаи. В този район имаше обърнат и запален контейнер с боклук. Бяха хвърлени няколко димки и пиратки.

“Овладяваме ситуация, в която наши полицейски служители охраняват около 50-60 лица, които отново агресират спрямо тях”, каза по това време директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

"Това не е част от протеста, към настоящия момент сме установили по-голямата група от тези хора. Профилът им е на агитки и така наречените „локали“. на агресивни младежи, които търсят някакво място под слънцето, посочи главен комисар Николов. С нищо не искаме да предизвикаме тяхната агресия и изчакваме до последния момент да ги задържим чак когато сме сигурни, че извършват престъпление от общ характер, допълни Николов.



Задържахме около 40 човека на протеста, които искаха да попречат и в тях открихме такива вещи и предмети, които в момента има в тези, които останаха от общата маса", уточни шефът на СДВР. Всъщност, сред задържаните лица по време на протеста, е имало и такива, които просто не са си носили документите за самоличност. Отново СДВР говори за пари - в един човек е намерена сума от 10 000 лв., а в друго лице - 1 500 евро.

В Бургас полицията задържа 10-ина провокатори, които се вклиниха маскирани в множеството.