Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Протестите обхващат големите градове на страната

Днес, 07:48
Ясен Джабиров

Нови протести срещу отказа на управляващите да изтеглят Бюджет 2026 свикаха от коалицията ПП-ДБ. За разлика от недоволството миналата седмица тази вечер протести ще има в няколко от големите града на страната. Протестът в София ще започне от 18:00 часа на площад "Независимост". Мотото на акцията в София е "Няма да позволим да ни ограбят!".

Варна излиза на протест, в него ще се включи и кметът Благомир Коцев, който доскоро бе в ареста.

Сборният пункт на протеста в Пловдив, който ще започне в 18.15 часа, е площад "Съединение".

След многохилядния протест миналата седмица управляващите обявиха, че са готови да намалят увеличението на осигуровките, както и да отпадне ръстът на данък дивидент и въвеждането на задължителен софтуер за търговците. Очакванията са, че във вторник управляващата коалиция ще каже идеите си за промени в приетия на първо четене републикански бюджет. Според лидера на ПП Асен Василев обаче бюджетът не може да бъде преработен без да се оттегли.

Българи в Лондон направиха протестна акция снощи пред посолството и подвижния мост Тауър Бридж в подкрепа на предстоящата демонстрация в София. „Днес сме рамо до рамо с нашите сънародници в България и заставаме зад утрешния протест!“, казват протестиращите.

„Правим го за бъдещето на нашите деца. За родителите ни. За бабите и дядовците, които заслужават спокойствие и достойнство. Време е гласът ни да бъде чут. Време е за промяна“, гласи още позицията им.  

БНТ
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

протест, Продължаваме промяната, ПП-ДБ

Още новини по темата

След многохилядния протест управляващите изтеглят бюджета
27 Ноем. 2025

Шефът на СДВР проверява защо полицай се плези на протеста
27 Ноем. 2025

Пред парламента протестира най-внушителният брой граждани от 2013 г. (галерия)
26 Ноем. 2025

Протестът бързо губи стойността си
24 Ноем. 2025

"Окупирана", варненската избирателна комисия не се произнесе за кмета
23 Ноем. 2025

Борисов обвини протестите на ПП-ДБ в саботаж на еврозоната
21 Ноем. 2025

ПП призова за окупация на парламента във вторник
20 Ноем. 2025

"Прасе касичка" посрещна депутатите пред парламента
20 Ноем. 2025

"Промяната" не се поддава на промяна
11 Ноем. 2025

Акад. Денков стана зам.-председател на "Продължаваме промяната"
08 Ноем. 2025

Благомир Коцев може да е кандидат-кмет от ареста
07 Ноем. 2025

Кметове и съветници преживяха уникални 2 години с много обърквация
07 Ноем. 2025

Ново начало се сглоби в скандалния Пазарджик
23 Окт. 2025

Айфеловата кула беше затворена заради протестите във Франция
02 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: А къде е петицията за оставка на Сарафов?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Отстъплението на Борисов удари Голямото Д