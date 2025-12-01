Протестите обхващат големите градове на страната

Нови протести срещу отказа на управляващите да изтеглят Бюджет 2026 свикаха от коалицията ПП-ДБ. За разлика от недоволството миналата седмица тази вечер протести ще има в няколко от големите града на страната. Протестът в София ще започне от 18:00 часа на площад "Независимост". Мотото на акцията в София е "Няма да позволим да ни ограбят!".

Варна излиза на протест, в него ще се включи и кметът Благомир Коцев, който доскоро бе в ареста.

Сборният пункт на протеста в Пловдив, който ще започне в 18.15 часа, е площад "Съединение".

След многохилядния протест миналата седмица управляващите обявиха, че са готови да намалят увеличението на осигуровките, както и да отпадне ръстът на данък дивидент и въвеждането на задължителен софтуер за търговците. Очакванията са, че във вторник управляващата коалиция ще каже идеите си за промени в приетия на първо четене републикански бюджет. Според лидера на ПП Асен Василев обаче бюджетът не може да бъде преработен без да се оттегли.

Българи в Лондон направиха протестна акция снощи пред посолството и подвижния мост Тауър Бридж в подкрепа на предстоящата демонстрация в София. „Днес сме рамо до рамо с нашите сънародници в България и заставаме зад утрешния протест!“, казват протестиращите.

„Правим го за бъдещето на нашите деца. За родителите ни. За бабите и дядовците, които заслужават спокойствие и достойнство. Време е гласът ни да бъде чут. Време е за промяна“, гласи още позицията им.