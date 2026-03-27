Пролетен сняг покри Перник, Радомир и Кюстендил

Днес, 18:28

В края на март пролетен сняг покри пътищата и градините в Перник, Кюстендил и Радомир. Снеговалежът роди много красиви кадри в социалните мрежи, но породи и сериозни тревоги за реколтата от череши. Сняг валя и в планините. 

В село Сефаново, Радомирско бе прекъснато електроснабдяването, като хората са били над 8 часа без ток, съобщава в социалната мрежа "Фейсбук" Meteo Balkans. Появиха се клипове на пчели, които събират прашец от цъфнали клонки насред валящ сняг. Трудно бе движението и в планинските проходи. 

Не е изключено сняг да превали тази нощ и в столицата. 

 

Прогноза за 28.03.2026 на НИМХ

Атмосферното налягане бавно ще се повишава, ще остане значително по-ниско от средното за месеца.

През нощта времето ще е облачно с валежи от дъжд, в планините и планинските райони от сняг. В Западна България ще духа слаб до умерен северозападен вятър, а в останалата част от страната - от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, за София – около 4°. Утре преди обяд на много места в Южна България валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. След обяд отново ще се увеличи, ще е предимно купесто-дъждовна и ще завали, на места в южните и източните райони ще прегърми. В Западна България ще продължи да духа слаб до умерен северозападен вятър, докато в останалите райони постепенно ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще са между 11° и 16°, за София – около 10°.

 

    

