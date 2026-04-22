Сняг заваля на проходите Превала и Пампорово

Със сняг осъмнаха проходите в Смолянско. Снеговалеж има на прохода Превала и прохода Пампорово, съобщиха от Областното пътно управление в Смолян.

В по-ниските части на Смолянска област валежите са под формата на дъжд, а пътищата остават мокри.

От пътната служба уверяват, че при необходимост ще бъдат изпратени машини за почистване на засегнатите участъци.

През днешния ден облачността ще е предимно значителна и на места ще има валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от север, в Източна България от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°, съобщават от НИМХ. В планините ще бъде облачно и на места ще има валежи от краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Над около 1200-1400 метра надморска височина дъждът ще се примесва или ще преминава в сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части – северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около -1°.