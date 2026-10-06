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Прокурор изненадващо поиска свобода за лидера на пловдивския "Кръв и чест"

Апелативният съд в Пловдив обаче не се съгласи на по-лека мярка и го остави за постоянно в ареста

Днес, 17:15
На два пъти съд остави наемателят и лидер на "Кръв и чест" за постоянно в ареста
БГНЕС
На два пъти съд остави наемателят и лидер на "Кръв и чест" за постоянно в ареста

Прокуратурата изненадващо поиска по-лека мярка за неотклонение за лидера на пловдивското разклонение на „Кръв и чест“ Ивайло Колев, но съдът го остави зад решетките, независимо от мнението на държавното обвинение. Днес Апелативният съд в Пловдив потвърди отказа на първата инстанция да промени мярката му „задържане под стража“ в по-лека.

По време на заседанието прокурорът от Апелативна прокуратура – Пловдив е заявил, че жалбата на Колев е основателна и е предложил той да бъде поставен под домашен арест или да бъде освободен срещу парична гаранция. Съдът обаче не прие тази позиция. 

Според магистратите и към момента има обосновано подозрение с висока степен, че Ивайло Колев е съпричастен към престъплението, за което е обвинен. Нещо повече - според съда първоначалните подозрения не са били разколебани в хода на разследването, а напротив - надградени с нови доказателства. 

Сред тях са показанията на редица свидетели, включително и на свидетел с тайна самоличност.

Апелативните магистрати са преценили още, че при по-лека мярка остава опасността обвиняемият да се укрие или да извърши престъпление. Като аргумент съдът посочва високата обществена опасност на деянието, както и броя на хората, сред които според обвинението е била осъществявана дейността. 

Ивайло Колев беше задържан на 15 август при акция на полицията в Пловдив. Първоначално Районната прокуратура го привлече към наказателна отговорност за проповядване или подбуждане към дискриминация и омраза. 

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Кръв и чест, Апелативен съд Пловдив, прокуратура

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