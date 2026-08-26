ПП и ДБ са се разбрали Гюров да е техният кандидат за президент

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" са постигнали единодушие около това Андрей Гюров да е техният кандидат за президент. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по Би Ти Ви. Тази сутрин "Да, България", които са част от "Демократична България", са имали политически съвет.

Засега обаче бившият служебен премиер Андрей Гюров не е потвърдил, че ще се кандидатира. По отношение на това кой ще бъде вицепрезидент Мирчев заяви, че решението зависи от Гюров, но не изключи възможността това да бъде бившият секретар на МВР Георги Кандев.

Доскорошната коалиция ПП и ДБ нямат противоречия по евентуалната кандидатура на Андрей Гюров.