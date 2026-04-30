Половин България е с оранжев и жълт код за опасни валежи

Оранжев и жълт код за опасно време са обявени в голяма част от страната днес заради интензивни валежи. Оранжевият код важи за 10 области в Западна и Централна България, където се очакват значителни количества дъжд - Видин, Монтана, Враца, София-област, Ловеч, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив и Кърджали.

Жълт код е в сила за други 11 области, също за обилни валежи - Монтана, Плевен, Велико Търново, Ловеч, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Перник, София-град, Пазарджик и Хасково.

Синоптичната обстановка ще бъде усложнена - ще бъде облачно и с повсеместни валежи от дъжд. На места в Югозападна България, Рило-Родопската област и Предбалкана количествата ще са значителни. В планинските райони валежите ще са от сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - временно силен вятър от североизток. Минималните температури ще са между 5° и 11°, в София – около 7°. Максималните ще са от 8°-10° в Северна България до 16°-18° на места в Южна България, в София - около 9°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход, между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1700 м - от дъжд. В района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив количествата ще са значителни и ще се образува снежна покривка. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта границата на снеговалежа ще се понижава до около 1000 метра надморска височина. Максималната температура на височина 1200 м ще бъде около 5°, на 2000 м - около минус 1°.

В петък все още ще има значителна облачност и валежи, но по-слаби и на по-малко места. Вятърът ще остане от север, но ще отслабне. Студено за началото на май с минимални температури между 2° и 7° и максимални - между 10° и 15°. В събота и неделя ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Все още на отделни места, главно в планинските райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще отслабне, в неделя в много райони и ще стихва. Минималните температури ще се понижат с още 2-3 градуса, а дневните слабо ще се повишат.

През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност, има малка вероятност за изолирани краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Температурите ще се повишават.