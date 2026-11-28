БГНЕС Полицаи, пожарникари и надзиратели твърдят, че протестират не толкова за и без това минималното увеличение на заплатите, а заради обидата

Полицаи, пожарникари и надзиратели излязоха на протест в София под надслов „Оттук нататък за нас е въпрос на чест!“. Демонстрацията започна с митинг в градинката пред църквата „Свети Седмочисленици“, до сградата на МВР, с искания заплатите им да бъдат увеличени с процента на всички държавни служители през 2027 г. Властта категорично отказва да вдигне заплатите в сектора за сигурност, включително и на полицаите и военните, с аргумента, че техните възнаграждения са повишавани с много през последните години.

Властта замразява заплатите и на полицаите Не се планира увеличение на заплатите в МВР за следващата година. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност, цитиран от Нова тв.

Организатори на протестите са синдикалната федерация на служителите в МВР и синдикатът на служителите в затворите, с подкрепата на националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец“.

Всички те настояват политическите ръководства да поемат отговорност за състоянието на сектора за сигурност, като се обявяват срещу прехвърлянето на вината за управленски решения върху редовите служители.

Румен Миланов: Протестите на полицаите са несправедливи Депутатът от Прогресивна България и председател на комисията за контрол над специалните служби Румен Миланов обяви, че предстоящите протести на полицаите са несправедливи.

"Отказваме да бъдем сочени като проблем за държавния фиск. Отказваме да бъдем удобният виновник за управленски решения, които не сме вземали“, заявяват от синдикалната федерация на служителите в МВР. Те се противопоставят и на колективните обвинения срещу органите на реда, като подчертават, че отговорността за всяко нарушение е индивидуална и трябва да бъде търсена по закон.

В 13:00 ч. участниците тръгнаха на шествие към Министерството на правосъдието и Министерството на финансите. Протестът символично завърши пред Народното събрание, за да покажат служителите, че отговорността за състоянието на системата е на хората, които вземат решенията. За кратко протестиращите блокираха движението по бул. „Дондуков“ и бул. „Цар Освободител“.

„Излизаме за честта си и отричаме да бъдем сочени като проблем за държавния бюджет и въобще за държавния фиск“, заяви председателят на Управителния съвет на СФСМВР Илия Кузманов.

„Отричаме да бъдем и обиждани за политики, които се провеждат от политическите ръководства, и отричаме да не сме граждани на тази държава, защото ние сме част от обществото. Тук заявяваме, че отиваме на директен разговор с гражданите и не искаме политиците да бъдат посредници, защото ние принадлежим към гражданите“, добави той.

Кузманов посочи, че в протеста са се включили служители от Малко Търново, Бургас, Варна, Силистра, Разград, Русе, Видин, София, Петрич и други населени места в страната.

„Конкретни искания вече нямаме и се обръщаме към гражданите. Не желаем посредничество на политиците в диалога ни с тях, тъй като тези хора не желаят да разберат при какви условия сме поставени“, заяви Кузманов.

Полицаи и военни се оказаха извън съкращенията Значителни групи от публичния сектор няма да бъдат засегнати от заявеното намерение за намаление на разходите за заплати и осигуровки с 10%. То няма да се отнася до полицаи, военни, служители на ДАНС и на затворите, както и до лекари, учители и общинската администрация.

По думите му трудът на служителите се подценява, не са създадени необходимите условия за работа, а системата продължава да изостава технологично.

Той посочи, че реформата закъснява и настоя за структурен анализ, политически консенсус и отчетност на всеки етап. Според него увеличението на възнагражденията с 5% трябва да бъде най-малкото, което стои на дневен ред, на фона на натрупаната инфлация.

„Увеличението на заплатите ни не беше награда, а наваксване на изоставането ни от 2008 г.“, заяви Кузманов.

„Дошли са колеги от арести, затвори, пробация и съдебна охрана. И всеки път заедно с вас излизаме за достойното“, каза Ясен Тодоров от Управителния съвет на ССЗБ. По думите му министерството не се отнася достойно към служителите, а диалогът с тях е нарушен.

„Заедно сме, защото през последните години обществото се настройва срещу нас, а ние сме тези, които ежечасно, ежеминутно и ежесекундно служим на обществото“, заяви президентът на НСПС „Огнеборец“ Венцислав Станков.

Той посочи, че обществото има нужда от служителите в сектор „Сигурност“ и не трябва да допуска те да бъдат сочени като хората с едва ли не най-високите заплати в държавата.

„Не се чувстваме виновни за финансовото състояние на държавата. Чувстваме се обаче виновни, когато сутрин трябва да оставим финансови средства на семействата си и няма откъде да ги намерим“, заяви Станков.