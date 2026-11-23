Депутатът от Прогресивна България и председател на комисията за контрол над специалните служби Румен Миланов обяви, че предстоящите протести на полицаите са несправедливи.

Синдикалната федерация на служителите в МВР ще протестира на 28 ноември заради липсата на увеличение на заплатите. Пред БНТ Миланов припомни, че вече е имало значително увеличение на възнагражденията в сектора. „Те получиха едно много сериозно увеличение по целия сектор „Сигурност“. 40-50-80 процента - което е доста значимо. Не може да има всеки път увеличения. Така се преценява, че това увеличение е достатъчно“, добави Миланов.

Миланов е заемал много постове в МВР и в сектора за сигурност - беше шеф на пътна полиция, на жандармерията, на НСБОП, на НСО, на БОРКОР.

По думите му сега, служителите трябва да насочат усилията си към повишаване на ефективността в работата, а не към искания за ново увеличение на възнагражденията. Той уточни, че трябва да се направи разграничение между служителите, чиято работа е пряко свързана с гражданите и престъпността, и тези с предимно административни задължения.

За избора на ВСС

Според Миланов процедурата за избор на новия състав на Висшия съдебен съвет е била достатъчно прозрачна.

Той изрази очакване новият състав да започне ефективно работа в кратки срокове, след като членовете му се сработят. По отношение на предстоящите промени в Закона за съдебната власт Миланов посочи, че има множество предложения, които трябва да бъдат обединени в цялостна концепция за реформа. Сред проблемите, които трябва да бъдат разгледани, е командироването на магистрати.

„Например по време на изслушването на кандидатите, които бяха около 21 човека, се представиха различни предложения, които в момента се обобщават от правната комисия и в едно бъдещо проектиране на реформата на съдебната система те ще бъдат включени, включително тук има място и новият съдебен съвет, така че има доста пунктове, които трябва да бъдат регулирани“, заяви Миланов.

От думите му стана ясно, че по отношение на съдебната реформа “Прогресивна България’ ще продължи да робати с “Продължаваме промяната”.

По темата за финансирането на съдебната система Миланов определи възнагражденията на магистратите като добри. Според него обаче трябва да се обърне внимание и на различната натовареност на съдилищата в страната, особено на тези в София.

За оставката на шефа на НСО

Миланов коментира и подадената оставка на директора на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев заради случая с блъскането на журналистката Соня Колтуклиева от служител на държавната охранителна структура. Той каза, че не е запознат с резултатите от проверката, която трябваше да послужи за преценка на отговорността на ръководителя на службата.

Той обаче изрази лично мнение, че случаят не е основание за оставка на началника на НСО: „Значи, ако зависи от мен и доколкото опознавам нещата, този случай не е за оставка на началника."