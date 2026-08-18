Пет плажа на Южното Черноморие са най-опасни през август

Силистар, Бутамята, Северният плаж в Приморско, Харманите в Созопол и Обзор са сред най-опасните ивици по Южното Черноморие през август. Това коментира пред БНР Бургас старши спасителят на Северния бургаски плаж Петър Русев. Бургаският северен плаж също е опасен, допълва той.

"Всички тези ивици първо имат дълбоко дъно. Някъде имат подводни скали, имат и мостове, където се получава водовъртеж", обяснява Русев. Другият фактор е посоката на вятъра. "При нас е открито на север и затова вдига голяма вълна и се получава мъртво вълнение. Докато плажове като Сарафово – Юг, Поморие – Юг, там е просто е завет и много рядко вдигат червен флаг", посочва спасителят.

Където е открито и има северен вятър, това подкопава дъното, а след това вече започва да дърпа навътре и става или мелтем, или солган, казва още специалистът. При мелтем има вълна, но има и мъртво вълнение. "Когато има мелтем, дори още от мокрия пясък те засмуква. И както си в един момент на брега, в следващия вече може да си зад шамандурата. И хората от паника, от бързото действие на водата, се плашат и започват да се давят", обяснява той.

Спасителят напомня да се спазват ограниченията при червен флаг и да се избягват неохраняеми плажове през август.