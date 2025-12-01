Провокатори предизвикаха безредици в центъра на София

Мирният протест срещу отказа на властта да оттегли бюджета за 2026 г., който събра десетки хиляди граждани в центъра на София, както и в други големи градове, завърши с безредици, предизвикани от провокатори.

Малко след 22:00 ч. агитки атакуваха централата на "ДПС - Ново начало" на ул. "Врабча". При атаката бяха изпочупени прозорци и врати на сградата. Веднага след това се стигна до сблъсъци на кръстовището на бул. "Дондуков" и бул. "В. Левски". Полицията и пожарната препречиха бул. "Дондуков" в посока Ларгото. Момчета с черни анцузи, качулки и маски подпалиха метални контейнери за боклук и с тях атакуваха жандармеристите. При атаката бе изпочупен полицейски бус и пожарна кола. Полицията с каски и щитове контраатакува. Органите на реда използваха лютив спрей. Десетки метални контейнери бяха обърнати на бул. "Дондуков", като по целия булевард към Ларгото нямаше полицейско присъствие. Чуват се възгласи, характерни за футболни агитки. Цялата полицейска сила бе съсредоточена само на кръстовището с бул. "Левски". Стюард на протеста е бил ударен със стъклена бутилка.

Провокатори разбиха партийния клуб на партия ГЕРБ на бул. "Дондуков" и използваха столовете в залата за атака срещу полицаите.

В 23.15 жандармеристи с мотори се появиха на кръстовището на бул. "Дондуков".

ПП-ДБ поиска оставката на вътрешния министър Даниел Митов заради допуснатата от полицията ескалация на протеста вечерта. Председателят на партията Асен Василев каза, че са били допуснати футболни агитки да удрят полицаи. "Това не е сблъсък на полиция и протестиращи, а провокация на мафията, която цели да ги конфронтира. Насилието трябва да спре. Изходът е само един: оставка и предсрочни избори", заяви президентът Румен Радев.

Тук Делян Пеевски отговори: "Радев разкри истинското си лице! Няма да допуснем анархията и хаоса да завладеят България!

Румен Радев - Истинският организатор на погромите, палежи и хаос разкри лицето си! Това ли искате за България, г-н Радев? Хаос, безредици, беззаконие и анархия? Каква е цената - демокрацията и мирът в държавата! Вие и ПП-ДБ употребихте младите хора!"

"Моля всички за мирен протест. Не се поддавайте на провокации. Показахме, че сме много и че гласът ни е силен. Не трябва да се хвърлят бомбички, да се руши или вандализира градът ни. Нека завършим този мирен протест достойно и обединени", написа във "Фейсбук" Кирил Петков от ПП. "Вътрешният министър трябва веднага да подаде оставка заради неадекватната реакция. Нито един полицай нямаше по целия път на шествието. Гръмна подстанция, нямаше ток по голяма част от пътя", заяви Ивайло Мирчев от "Да, България". Мирчев е звънял на вътрешния министър, на когото поискал оставката, и на Бойко Борисов, на когото казал неща, които не са за пред камера. Кметът на София Васил Терзиев заговори за "качулати хулигани", които са унищожили общинско имущество. Градът се вандализира, заяви Терзиев пред БНТ.

До 22:30 ч. нямаше арестувани, но по-малко от час по-късно СДВР информира за 10 задържани провокатори.

Десетки хиляди протестираха на ларгото в София тази вечер, но и в Пловдив, Бургас, Велико Търново и Варна, където кметът Благомир Коцев се включи в най-масовия протест от 2013 г. насам. Гражданското недоволство е срещу отказа на управляващите да изтеглят Бюджет 2026, но изразява и цялостното отвращение на хората от властта на Борисов и Пеевски.

Многохилядното множество в столицата стига от паметника на Света София чак до Народния театър. Движението по околните улици и булеварди е блокирано. Скандира се "Кой не скача, е прасе" и "Оставка". В началото на вечерта върху сградата на Народното събрание се очерта светлинен надпис "Мафия", придружен от глава на прасе и белезници, и надпис "Ела в понеделник. Да спрем кражбите от бюджета". Патосът на плакатите е насочен основно срещу Делян Пеевски, но сред сюжетите се появява и Бойко Борисов, както и шарж "Теменужките на топло през зимата".

Звездата на протестите и в София, и във Варна тази вечер е освободеният кмет Благомир Коцев, чиято кратка реч бе предавана по видеовръзка до столичани.

"Тази вечер няма мач на "Реал" (Мадрид). Но Бойко го няма. Къде е Бойко да ви види? България е ваша. Ваша е. Оставка!", извика от сцената лидерът на ПП Асен Василев, който довчера твърдеше, че иска само пренаписване на бюджета, а не сваляне на правителството.

"На секундата Борисов трябва да изтегли бюджета. Не можем да позволим плана на мутрите да бъде реализиран", включи се и Ивайло Мирчев от ДБ, който също скандира "оставка".

Кирил Петков очерта маршрута на шествието, което тръгна малко след 20 ч. от площад "Независимост": "Изплашиха се. Не дойдоха на площада. Сега ние отиваме при тях!"

Множеството се насочи към сградата на ДПС - НН на "Врабча", а след това и към централата на ГЕРБ в НДК. И към 21 обаче на площада продължават да стоят част от хората, както и да идват нови.

Интернет и телефонните връзки на ларгото прекъсваха многократно, както и живото излъчване от сцената. Протестът премина мирно, въпреки че в навечерието мнозина нагнетяваха очаквания за ескалация. Нямаше видими провокатори, внедрени сред демонстрантите, и от страна на полицията липсваха излишни демонстрации на сила. Обещаните 9 КПП-та, които трябваше да посрещнат протестиращите около площад "Независимост", се оказаха проформа. Хората преминаваха свободно, на малцина е проверен багажът.

Възможен саботаж обаче се очерта по време на шествието: малко след 9 вечерта изгасна токът в цялото каре около Софийския университет, Орлов мост и Националната библиотека, докато огромното множество се насочва към "Врабча", щабквартирата на "Новото начало". Хората си светят с фенерчета от телефони. Неколцина тийнове пуснаха пиратки и димки, но бяха изолирани от протестиращите.

ШИРОК ФРОНТ

За разлика от миналата седмица, когато недоволството бе само в столицата, тази вечер протести има в редица градове на страната.

Във Варна толкова хора не се бяха събирали от 2013-а, когато отново се протестираше срещу Пеевски, а и бе свален кметът Кирил Йорданов. Но демонстрацията премина през две фази. Първата - изцяло срещу управляващите и в подкрепа на Коцев, който говори пред множеството. Във втората обаче доминираха групи, приличащи на футболни агитки. Възловият момент бе, когато от микрофона бившият депутат Ивайло Митковски (ПП-ДБ, ДСБ) тръгна да хвали агитките на "Черно море" и "Спартак", че във футбола са разделени, но на протеста са заедно - тогава срещу него от множеството тръгнаха момчета, полетя бутилка към ораторите, полицията направи нещо като кордон. Гръмна бомбичка, микрофонът бе взет от съвсем други оратори. Те говориха, че присъстват, не за да подкрепят Коцев, а са срещу всички партии, защитават България и т.н. До края гръмнаха още бомбички, запалиха се димки. През цялото време агитките скандираха срещу Пеевски, само един път срещу Борисов. Постепенно множеството се разотиде, а два часа след началото на сбирката пред общината останаха стотина души агитка.

Речта на кмета Благомир Коцев, който доскоро бе в ареста.

Сборният пункт на протеста в Пловдив бе площад "Съединение", където също се събра хилядно множество. Площадът се оказа тесен за демонстрантите и се наложи да се затвори и близкият бул. "Шести септември".

Събиране на хора имаше и във Велико Търново, Бургас, Плевен, Добрич, Ловеч, Русе, Сливен, Стара Загора, Нова Загора, Гоце Делчев, Благоевград, Ямбол, Шумен. Стара Загора е единственият град, който се изложи с контрапротест.

Заради протеста кметът на София Васил Терзиев отложи запалването на светлините на коледната елха, което по традиция се провежда на 1 декември. "Светлините на елхата ще запалим утре – защото светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада", написа той във Фейсбук. Според кмета няма как да празнуваме, докато "нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна". Празничното дърво на площад "Св. Александър Невски" е украсено в бяло и червено, с повече от 1300 фигурки и над 20 000 светлинки, които ще грейнат утре, 2 декември, от 18:00 часа.

Българи в Лондон направиха протестна акция снощи пред посолството и подвижния мост Тауър Бридж в подкрепа на предстоящата демонстрация в София. "Днес сме рамо до рамо с нашите сънародници в България и заставаме зад утрешния протест!", казват протестиращите.

"Правим го за бъдещето на нашите деца. За родителите ни. За бабите и дядовците, които заслужават спокойствие и достойнство. Време е гласът ни да бъде чут. Време е за промяна", гласи още позицията им.

След масовия протест миналата седмица управляващите обявиха, че са готови да намалят увеличението на осигуровките, както и да отпадне ръстът на данък дивидент и въвеждането на задължителен софтуер за търговците. Очакванията са, че във вторник управляващата коалиция ще каже идеите си за промени в приетия на първо четене републикански бюджет. Според лидера на ПП Асен Василев обаче бюджетът не може да бъде преработен, без да се оттегли.

КНСБ и КРИБ отказаха да участват в протеста, защото е партиен. Това казаха пред бТВ президентът на синдиката Пламен Димитров и изпълнителният директор на работодателската организация Боян Николаев.