Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за нови обилни валежи. Оранжев код е в сила за областите Бургас, Ямбол и Сливен, а жълт код е обявен за десет области в Североизточна и Централна България. Бедственото положение в община Шабла остава в сила, предава БНР.

Там са паднали средно 150 литра дъжд на квадратен метър, а на места количествата са почти двойно по-големи. Деретата във всички населени места са прелели, а 18 души са евакуирани, съобщи кметът Мариян Жечев.

Свлачище затвори едната лента на пътя от Варна към Златни пясъци. Земната маса е повлякла мантинела и стълб за улично осветление.

Ремонтните дейности ще се забавят заради продължаващите валежи. Община Ардино е в готовност да обяви частично бедствено положение. Има опасност река Арда да залее моста при село Китница и да прекъсне единствения път до шест села. Няма данни за пострадали или нанесени щети.