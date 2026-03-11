Нови тролеи в София скоро няма да има

Столичният електротранспорт успя да сключи договори за нови возила, но не разполага с парите за закупуването им.

Не се очертава скоро европейско финансиране по оперативна програма “Околна среда” за закупуване на нови тролейбуси и електробуси - нито за София, нито за друга община. В индикативния годишен план на програмата за 2026 г. няма предвидена такава процедура. Като цяло в програмата няма заложена такава приоритетна ос и тя ще трябва тепърва да се договаря в ЕК.

Това стана ясно от думите на съветника от “Спаси София” Андрей Зографски, който влезе в сблъсък по темата със Симеон Ставрев в ефира на БНТ.

Както “Сега” писа, общинската транспортна комисия спря заради липсата на достатъчно детайли и време за обсъждане внесен амбициозен план от екипа на кмета Васил Терзиев за промени в 24 маршрутни линии, включително нови тролейбусни лини.

Предложението бе внесено без предварителни консултации с групите в СОС. Според екипа на кмета обаче в това няма проблем, а след отказа на комисия да подкрепи предложението София е пропуснала възможността да кандидатства за 141 млн. евро финансиране по програма “Околна среда”.

“Днес София пропусна възможност да кандидатства за 141 млн. евро европейско финансиране по Програма „Околна среда“, предназначено за инвестиции в нов електрически транспорт и модернизация на градската транспортна система”, написа вчера в позиция до медиите кметът Васил Терзиев.

“Това твърдение категорично не отговаря на истината. Няма такава процедура, която да тече по програма “Околна среда” и ще има, ако се предоговори с Брюксел”, коментира в студиото на БНТ Андрей Зографски. Според него неслучайно във внесения доклад от заместник-кмета по транспорта Виктор Чаушев програма “Околна среда” не се споменава, а внесеното предложение по никакъв начин не представлява детайлен анализ, който да може да бъде използван в бъдеща апликационна форма по програмата.

Проверка на “Сега” потвърди, че в последния актуален вариант на индикативната програма на “Околна среда” за 2026 г. процедура за финансиране на проекти за закупуване на щадящи околната среда превозни средства не е предвидена. Такава мярка към момента по програмата няма. В приоритетна ос “Въздух” е записана мярка за финансиране на проекти за зони с ниски емисии от транспорт, по която Столична община е бенефициент, но финансирането тук е много по-малко и не е насочено към закупуване на нов състав. Зографски изтъкна и че в откритите в момента процедури по програмата няма такава, насочена към тази дейност. Както "Сега" писа, електротранспортът има сключени договори за 75 нови тролейбуса и 50 електробуса, но няма осигурено финансиране за тях. Има решение на СОС да се търсят заемни средства в размер на 400 млн. лв., по което няма движение.

Днес се чака развитие и по темата с предупредителния протест в градския транспорт на столицата. Служителите настояват за 5% увеличение на възнагражденията със задна дата от 1 януари, каквото е предвидено за бюджетния сектор. За това са необходими 8.4 млн. евро, с които дружествата не разполагат. Транспортът на София е изправен пред недостиг, който бе предизвествен покрай взетите решения м.г. за вдигане на заплати без осигурен системно ресурс.

Синдикатите поканиха кмет, финансов министър и премиер на място да видят условията на работа, но още вчера кметът Терзиев коментира в остра позиция до медиите, че проблемите му са ясни.

“Ще бъда честен - много добре знаем какви са условията в системата. Недостигът на кадри, остарелият подвижен състав и ужасните условия на труд не са се появили вчера. Това, което продължаваме да не знаем, е как се вземат решенията в транспортните дружества така, че проблемите да се задълбочават, вместо да се решават. Много от въпросите, които синдикатите поставят зависят пряко от управлението на транспортните дружества. Тези дружества са на подчинение на Столичния общински съвет, който назначава техните ръководства. През 2024 г. в общинския съвет беше формирано т.нар. икономическо мнозинство, което назначи временни ръководства без конкурси. Тези ръководства продължават да управляват системата и до днес”, написа Терзиев.

Пред БНТ Симеон Ставрев изтъкна, че протестите са политически и с гласовете на икономическото мнозинство всъщност са взети решения за много по-големи разходи от осигурените от правителството м.г. извънредни 15 млн. лв. В студиото Ставрев показа с разрешение на кмета Васил Терзиев разпечатка от телефона му, което доказва, че кметът е ползвал градски транспорт на 3 март. Разпечатката бе показана в отговор на критики, че пътува предимно с автомобил.

Виктор Чаушев: Дружествата са гевгир, ще говорим друг път

Брифинг през медиите по тема протест за заплати даде и заместник-кметът Виктор Чаушев. "Не може постоянно да се наливат средства в нещо, което се управлява неефективно. Транспортните дружества се управляват като гевгир. Няма пари за заплати, но има пари за купуване на стари автобуси на 10-кратно завишени цени", коментира Чаушев. Той обясни, че общината приема като подигравка поканата на синдикатите да се запознае на място с условията на работата, защото била наясно с условията. И Чаушев посъветва служителите да насочат въпросите си към ръководството на дружествата, които се управляват от икономическото мнозинство. Заместник-кметът не отхвърли възможност за разговори със служителите, но счита, че те трябва да се проведат друг път, защото протестите са политически и се случват само в градове, които не се управляват от ГЕРБ.