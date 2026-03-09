Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Съветници дръпнаха спирачка на новите транспортни линии в София

Амбициозният план на кмета Васил Терзиев за нови тролейбусни и автобусни маршрути се оказа несъгласуван

Днес, 15:57
София готви промени в транспортната мрежа, но засега докладът е на изчакване.
София готви промени в транспортната мрежа, но засега докладът е на изчакване.

Амбициозният план на екипа на кмета Васил Терзиев за сериозни промени в наземната транспортна мрежа на София е временно спрян. София предлага 24 промени в транспортната мрежа, включително изцяло нови тролейбусни и автобусни линии, както и удължения във вече съществуващи маршрути. Новите линии предизвикаха огромен интерес сред столичани, но се оказа, че не са предварителтно съгласувани с общинските съветници и тепърва по тях ще се дебатира. 

"В петък научихме за доклад от 50 страници, предвиждащ много промени в градския транспорт - разкриване и закриване на линии, преномериране и какво ли още не. Основният аргумент - някога в бъдещето ще дойдат нови тролейбуси и електробуси и от сега да сме готови с линиите. Въпреки че тези промени са съществени, те не са обсъдени с нито една политическа група в СОС, освен с тази на ПП-ДБ, които са 12 от 61 съветници. Не е имало никакво обществено обсъждане или допитване, предвид огромните промени, които се правят. Виждали сме, че дори смяна на една спирка предизвиква сериозно обществено недоволство", написа в пост в социалната мреже във "Фейсбук" лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Бонев е категоричен, че няма връзка между одобряването на маршрутите и евентуално кандидатстване за европейско финансиране за придобиването на нови електробуси и тролейбуси. София вече има сключени договори с "Шкода" за закупуване на 75 нископодови тролейбуса и още два договора за олщо 50 електробуса с консорциум "Зелени системи". За поръчките още се търси финансиране. 

От "Спаси София" считат за особено сканадлно предложеното закриване на автобусна линия 220 от Подуяне до Овча купел по трасето на ринговия трамвай. "Тази линия чака подписа на Васил Терзиев вече година и 5 месеца. Вместо да се изпълни решението на СОС и да се удовлетворят исканията на гражданите, сега тихомълком се предлага тази линия просто да не се пусне. Така действаше Фандъкова и ГЕРБ - именно те саботираха предложената от нас линия 73 повече от 3 години. Накрая успяхме да ги преборим и днес това е една от най-натоварените линии в града. В момента сме свидетели на умишлен саботаж на тази идея по една единствена причина - че идеята е на Спаси София. Но както многократно се е случвало преди - политическият инат, за сметка на обществения интерес винаги струва скъпо", написа Бонев. 

Общината: Забавят се важни промени 

Друга е версията на общината. В позиция до медиите оттам твърдят, че промените са пряко свързани с финансирането на новия електрически състав с пари по програма "Околна среда".  "Очакваният ефект от предложените промени е увеличение на транспортната задача с приблизително 4,6 млн. километра годишно, което представлява около 7% ръст спрямо действащата икономическа рамка за 2025 г. Това означава повече обслужване, по-добра свързаност между кварталите и по-екологичен транспорт. С отлагането на доклада се забавя въвеждането на тези подобрения, които са част от усилията на Столична община за модернизация на градската транспортна система и за предоставяне на по-качествена услуга на гражданите", изтъкват от общината. 

За момента докладът с предложените от екипа на Терзиев нови маршрути е забавен във времето. Ресорната транспортна комисия по предложение на Андрей Зографски от "Спаси София"  и с подкрепата на съветниците от ГЕРБ-СДС и БСП отложи  доклада, което ще даде време за обсъждане. От документа става ясно, че той е бил консултиран с експерти и с ръководствата на транспортните дружества. 

 

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

столичен градски транспорт

Още новини по темата

Нови тролейбусни линии тръгват в "Люлин", "Младост" и още квартали
07 Март 2026

Задават се нови протести на градския транспорт в София

24 Февр. 2026

Единствен Бургас се изхитри със закръглянето на автобусния билет
02 Яну. 2026

И в новогодишната нощ в градския транспорт в София ще се плаща с карта
30 Дек. 2025

ЦГМ обяви графика на столичния транспорт по празниците

21 Дек. 2025

София готви нова автобусна линия през "Малинова долина"

20 Окт. 2025

София ще инструктира извънредно всички ватмани след катастрофата с трамвая
04 Септ. 2025

"Спаси София" иска билетът за транспорта да струва 80 евроцента
03 Септ. 2025

Кола се вряза в автобус на градския транспорт в София
15 Авг. 2025

До софийското летище вече има денонощен транспорт
14 Юли 2025

300 лв. към заплатите спряха протестите на шофьорите в София
26 Юни 2025

Общинската комисия одобри вдигане на заплатите в столичния транспорт
24 Юни 2025

Градският транспорт в София пак ще протестира
23 Юни 2025

"Спаси София": За какво получават по 13 000 лв. шефовете в транспорта

18 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?