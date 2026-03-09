Съветници дръпнаха спирачка на новите транспортни линии в София

Амбициозният план на екипа на кмета Васил Терзиев за сериозни промени в наземната транспортна мрежа на София е временно спрян. София предлага 24 промени в транспортната мрежа, включително изцяло нови тролейбусни и автобусни линии, както и удължения във вече съществуващи маршрути. Новите линии предизвикаха огромен интерес сред столичани, но се оказа, че не са предварителтно съгласувани с общинските съветници и тепърва по тях ще се дебатира.

"В петък научихме за доклад от 50 страници, предвиждащ много промени в градския транспорт - разкриване и закриване на линии, преномериране и какво ли още не. Основният аргумент - някога в бъдещето ще дойдат нови тролейбуси и електробуси и от сега да сме готови с линиите. Въпреки че тези промени са съществени, те не са обсъдени с нито една политическа група в СОС, освен с тази на ПП-ДБ, които са 12 от 61 съветници. Не е имало никакво обществено обсъждане или допитване, предвид огромните промени, които се правят. Виждали сме, че дори смяна на една спирка предизвиква сериозно обществено недоволство", написа в пост в социалната мреже във "Фейсбук" лидерът на "Спаси София" Борис Бонев. Бонев е категоричен, че няма връзка между одобряването на маршрутите и евентуално кандидатстване за европейско финансиране за придобиването на нови електробуси и тролейбуси. София вече има сключени договори с "Шкода" за закупуване на 75 нископодови тролейбуса и още два договора за олщо 50 електробуса с консорциум "Зелени системи". За поръчките още се търси финансиране.

От "Спаси София" считат за особено сканадлно предложеното закриване на автобусна линия 220 от Подуяне до Овча купел по трасето на ринговия трамвай. "Тази линия чака подписа на Васил Терзиев вече година и 5 месеца. Вместо да се изпълни решението на СОС и да се удовлетворят исканията на гражданите, сега тихомълком се предлага тази линия просто да не се пусне. Така действаше Фандъкова и ГЕРБ - именно те саботираха предложената от нас линия 73 повече от 3 години. Накрая успяхме да ги преборим и днес това е една от най-натоварените линии в града. В момента сме свидетели на умишлен саботаж на тази идея по една единствена причина - че идеята е на Спаси София. Но както многократно се е случвало преди - политическият инат, за сметка на обществения интерес винаги струва скъпо", написа Бонев.

Общината: Забавят се важни промени

Друга е версията на общината. В позиция до медиите оттам твърдят, че промените са пряко свързани с финансирането на новия електрически състав с пари по програма "Околна среда". "Очакваният ефект от предложените промени е увеличение на транспортната задача с приблизително 4,6 млн. километра годишно, което представлява около 7% ръст спрямо действащата икономическа рамка за 2025 г. Това означава повече обслужване, по-добра свързаност между кварталите и по-екологичен транспорт. С отлагането на доклада се забавя въвеждането на тези подобрения, които са част от усилията на Столична община за модернизация на градската транспортна система и за предоставяне на по-качествена услуга на гражданите", изтъкват от общината.

За момента докладът с предложените от екипа на Терзиев нови маршрути е забавен във времето. Ресорната транспортна комисия по предложение на Андрей Зографски от "Спаси София" и с подкрепата на съветниците от ГЕРБ-СДС и БСП отложи доклада, което ще даде време за обсъждане. От документа става ясно, че той е бил консултиран с експерти и с ръководствата на транспортните дружества.