НАТО тренира контрол над тълпа в Ново село

12 военни полиции се упражняваха в прочистване на сгради, овладяване на масови безредици, десант от въздуха

Днес, 20:54
Момент от учението на полигона Ново село
Скрийншот видео Информационен център на Министерство на отбраната
Момент от учението на полигона Ново село

12 военни полиции от натовски държави тренираха контрол на тълпа и борба с масови безредици на полигона в Ново село. Там се проведоха зрелищни демонстрации по време на международното тактико-специално учение „Отвъд хоризонта 26“. 

Военни полицаи от България, Съединените щати, Канада, Италия, Испания, Полша, Румъния, Гърция, Хърватия, Унгария, Чехия и Северна Македония демонстрираха синхрон и координация при изпълнение на различни тактически задачи.

По време на събитието бяха показани действия по овладяване на масови безредици, контрол на тълпата, тактическа евакуация на ранени, обследване на инциденти с взривни материали, прочистване на сгради,  събиране на доказателства. За първи път пред гости и медии беше демонстрирано десантиране от хеликоптер по метода „бързо въже“ (fast rope).

В учението участват представители на Военновъздушните сили, Военномедицинската академия и Съвместното командване на силите.

Временно изпълняващият длъжността директор на служба „Военна полиция“ полк. Християн Христов каза, че учението е показало „много добро взаимодействие“ между съюзническите държави. „Показахме много добро сътрудничество с 12 нации – наши натовски партньори. Имаше и наблюдатели от партньорски държави, които не са членки на НАТО, но проявиха интерес и дойдоха да почерпят опит“, каза Христов. По думите му обменът между военните полиции е отличен, а оценката от участниците е висока. „Имаме отлично взаимодействие и взаимопомощ“, каза полк. Христов, цитиран от БТА.

Той допълни, че тази година са надградени способности, свързани с разузнавателни операции, прочистване на райони и сгради, използване на дронове и медицинска евакуация. „Медицинската евакуация е жизненоважна и трябва да се тренира редовно, защото така се спасяват човешки животи“, подчерта Христов.

Бяха демонстрирани и действия по контрол на тълпата, прочистване на сгради и събиране на доказателства на местопроизшествие от българско-полски екип. Полк. Христов допълни, че учението е не само демонстрация на способности, но и платформа за обмен на опит и бъдещо сътрудничество.

На събитието присъстваха командирът на Съвместното командване на силите ген.-майор Станимир Христов, командирът на Сухопътните войски ген.-майор Деян Дешков, командирът на Военновъздушните сили ген.-майор Николай Русев, командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков и командирът на 24-та авиационна база – Крумово бригаден генерал Димитър Павлов.

Ключови думи:

военна полиция, НАТО, Ново село

