НАТО тренира контрол над тълпа в Ново село

12 военни полиции от натовски държави тренираха контрол на тълпа и борба с масови безредици на полигона в Ново село. Там се проведоха зрелищни демонстрации по време на международното тактико-специално учение „Отвъд хоризонта 26“.

Военни полицаи от България, Съединените щати, Канада, Италия, Испания, Полша, Румъния, Гърция, Хърватия, Унгария, Чехия и Северна Македония демонстрираха синхрон и координация при изпълнение на различни тактически задачи.

По време на събитието бяха показани действия по овладяване на масови безредици, контрол на тълпата, тактическа евакуация на ранени, обследване на инциденти с взривни материали, прочистване на сгради, събиране на доказателства. За първи път пред гости и медии беше демонстрирано десантиране от хеликоптер по метода „бързо въже“ (fast rope).

В учението участват представители на Военновъздушните сили, Военномедицинската академия и Съвместното командване на силите.

Временно изпълняващият длъжността директор на служба „Военна полиция“ полк. Християн Христов каза, че учението е показало „много добро взаимодействие“ между съюзническите държави. „Показахме много добро сътрудничество с 12 нации – наши натовски партньори. Имаше и наблюдатели от партньорски държави, които не са членки на НАТО, но проявиха интерес и дойдоха да почерпят опит“, каза Христов. По думите му обменът между военните полиции е отличен, а оценката от участниците е висока. „Имаме отлично взаимодействие и взаимопомощ“, каза полк. Христов, цитиран от БТА.

Той допълни, че тази година са надградени способности, свързани с разузнавателни операции, прочистване на райони и сгради, използване на дронове и медицинска евакуация. „Медицинската евакуация е жизненоважна и трябва да се тренира редовно, защото така се спасяват човешки животи“, подчерта Христов.

Бяха демонстрирани и действия по контрол на тълпата, прочистване на сгради и събиране на доказателства на местопроизшествие от българско-полски екип. Полк. Христов допълни, че учението е не само демонстрация на способности, но и платформа за обмен на опит и бъдещо сътрудничество.

На събитието присъстваха командирът на Съвместното командване на силите ген.-майор Станимир Христов, командирът на Сухопътните войски ген.-майор Деян Дешков, командирът на Военновъздушните сили ген.-майор Николай Русев, командирът на Съвместното командване на специалните операции бригаден генерал Божидар Бойков и командирът на 24-та авиационна база – Крумово бригаден генерал Димитър Павлов.