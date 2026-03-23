Морът на буревестници и делфини до Шабла най-вероятно е от мрежи

Според специалисти престъпление няма как да се търси

23 Март 2026
Част от мъртвите буревестници.
Оплитане в рибарски мрежи е най-вероятната причина за смъртта на намерените до Шабла буревестници и делфини. Това съобщиха пред "Сега" природозащитници, специалисти по съответните видове животни. В края на миналата седмица бяха забелязани изхвърлени от морето около 300 птици и 9 делфина.

Сдружението "Зелени Балкани" се ангажира със случая по отношение на делфините. Макар аутопсиите да не са готови, Димитър Попов, ръководител на проект за опазване на китоподобните, коментира, че работната версия е именно попадане в мрежи, тъй като част от делфините са намерени без опашки - характерно при срязвания след заплитане. Случаите точно така да умират делфини в Черно море били изключително много. Още по-категоричен бе Ивайло Иванов от варненския Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, специалист по птиците. Според него няма как да е друга причината, след като по буревестниците също има прорези, характерни след попадане в мрежи. Изследвания на властите веднага след намирането на птиците показаха, че не са носили заразни заболявания.

Макар да става дума за защитени видове, практически престъпление не може да се търси, ако мрежите са законно поставени. Рибарите целят не тях, а риба. Попаднали в мрежите, умират бързо. При ваденето рибарите чистят труповете и всичко друго ненужно, което после теченията понасят. 

