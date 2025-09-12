Как морето връща боклука, чието място не е на морското дъно

Pixabay Според проучване от 2021 г., публикувано в списанието Nature, морската трева е станала безценна като естествен филтър, който измива океана от пластмаса.

Топчета от морска трева изваждат 900 милиона парчета пластмаса от океана всяка година. Векове наред хората по Средиземно море наричат малките снопчета морска трева Posidonia oceanica в чест на римския бог на морето Посейдон, пише Би Би Си.

Никога обаче не бихте си представили колко модерни са станали тези топчета – пълни с микропластмаси. Сега подводните морски ливади, които произвеждат топчетата на Нептун, действат като своеобразен уловител, като изчистват водите от около 900 милиона пластмасови фрагмента годишно.

От хилядолетия Posidonia oceanica служи на хората – нептуновите топчета са антибактериални и противогъбични и се използват като изолация за сгради и в различни търговски приложения – но стойността им продължава да расте.

„Има силни доказателства, че морското дъно представлява крайна дестинация за пластмасите от сухоземни източници“, пишат авторите на проучването. „Има и доказателства, че част от пластмасите, лежащи на плиткото морско дъно, се измиват обратно към брега'', смятат те.

Морските тревни ливади улавят пластмасовите отпадъци с естествените лигноцелулозни влакна на растението, които след това се изхвърлят от растението и се измиват на брега под формата на топки, като помагат за „противодействие на морското замърсяване с пластмаса“.

Posidonia oceanica създава подводна ливада, която може да расте на скалисти или пясъчни дъна и помага за почистването на водата на дълбочина повече от 130 фута под повърхността на водата. Пълзящите коренища на растението създават коренова структура и то образува тези сфери през цялата година.

Тези структури улавят замърсителите – обикновено от речната вода, която се влива в Средиземно море – и ги задържат.

След това сферите се отделят от растението и образуват топки, които достигат до брега, носейки със себе си всичко, което са уловили.

Проучването специално изследва топки от морска трева, намерени на о. Майорка, Испания. „След като нашата статия беше публикувана, много хора започнаха да ми изпращат снимки на огромни топки Нептун. Понякога в тях имаше дамски превръзки, тампони, мокри кърпички – неща с много целулоза, които потъват'', казва Анна Санчес-Видал, водещ автор на проучването, проведено в Барселона, пред Би Би Си

Проучването установява, че в нептуновите топчета са уловени до 1470 пластмасови предмета на килограм растителен материал. Но пластмасата не е единственото нещо, което растението улавя – известно е, че то задържа и въглерод, улавяйки замърсители и ги изолира от атмосферата.

Макар и да изглеждат потенциално отблъскващи, големите топки Нептун, пълни с замърсители, всъщност могат да бъдат полезни за околната среда, докато лежат на плажовете, като добавят влага и хранителни вещества към почвата. Те са пълни с мръсотия, която иначе би била разпръсната в морето. Това е начинът, по който морето ни връща боклука, който никога не е трябвало да се намира на морското дъно.