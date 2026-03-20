300 мъртви буревестника и 9 делфина изхвърли морето до Шабла

21 Март 2026
Част от ужасяващата гледка.
FB/Milena Izmirlieva
Част от ужасяващата гледка.

Случващото се в района на Шабла - Дуранкулак ще се окаже сериозно. От петък там се наблюдава ужасяваща гледка  - множество мъртви птици, изхвърлени от морето. Институциите се задействаха, а успоредно бяха открити и тела на делфини. Първоначално се съобщаваше за два, но информацията от тази сутрин е за девет делфина.

"Птиците са от застрашения вид средиземноморски буревестник", съобщи община Шабла. Тече организация по изнасяне на птичите трупове, което не е лесно, тъй като е възможно пренасяне на зарази. Общината предупреди хората да не пипат и местят.

Има разминавания в данните за мащаба на случилото се. Българско дружество за защита на птиците първоначално съобщи за около 40 птичи екземпляра до къмпинг „Космос“ и още 150 по плажната ивица между Шабла и Крапец. "Подобна масова гибел на световно застрашен вид не е имало от поне 15-20 години", заяви Михаил Илиев от организацията пред сайта "Еко Варна инфо". Добричката областна администрация информира за единични тела. Но пък съобщи, че институционалната проверка установила и два мъртви делфина. По предварителна оценка на специалист те били от вида „Афала“. Хората от "Зелени Балкани", които са били извикани на място заради делфините, са намерили общо 9 делфина. Преброени са и над 300 мъртви птици. Именно тези данни са най-актуалната информация.

"Все още не можем на 100% да кажем, но най-вероятно има човешка намеса“, заяви пред bTV д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни.

 Взети са проби от морската вода, от Шабленското езеро. Изследват се телата на мъртвите животни. "Зелени Балкани" ще трябва да излезе със становище за смъртта при делфините.

Специалисти казаха, че птичи грип или заплитане в рибарски мрежи са водещите версии за птичата смърт. Областната управа по-късно съобщи, че взетите на 19 март проби са отрицателни за инфлуенца.

Средиземноморският буревестник гнезди основно на гръцките острови и Малта. Живее навътре в морето. В България няма гнездене, но се среща по цялото Черноморие. По нашите ширини се среща по време на хранителна миграция. Яде дребни риби, следвайки пасажите.

"Основните заплахи пред съществуването на средиземноморския буревестник са прекомерния промишлен риболов, оплитането в рибарски мрежи, закачането на рибарски куки със стръв, както и разливи на нефтопродукти. Преди месец беше установено замърсяване с нефтопродукти по Северното Черноморие", написа още "Еко Варна инфо".

Още новини по темата

Зоополицията на МВР подхвана случая със стотиците мъртви птици
09 Яну. 2025

Кметът на Копривщица отрича птиците да са загинали от зарята
03 Яну. 2025

Кораб беглец блъсна руски ферибот край Шабла
08 Ноем. 2023

Армията започва мащабни стрелби с комплекси С-300, МиГ-29, Су-25
03 Юни 2023

ЕК вдигна жълт картон на България заради делфините и "случайния" улов
15 Юли 2022

Черноморски делфини извадиха данни за IQ-то на нацията
12 Юли 2022

Висшите военни пред съпругата на загиналия пилот: Не е човешка грешка
24 Септ. 2021

Военният министър: Категорично МиГ-29 не е свален, взривен, атакуван
17 Септ. 2021

Противовъздушната отбрана отразява удари край Шабла в бойно учение
12 Септ. 2021

Още 4 неудобни въпроса за падналия МиГ-29
11 Авг. 2021

Гешев взе на специален отчет разследването на трагедията с МиГ-29
01 Юли 2021

Черната кутия на МиГ-29 няма възможност да запише гласа на пилота
25 Юни 2021

Военните трескаво търсят черната кутия на падналия МиГ 29
11 Юни 2021

Норвежкото разузнаване: Русия тества ядрено оръжие от ново поколение
11 Февр. 2021

