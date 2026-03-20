300 мъртви буревестника и 9 делфина изхвърли морето до Шабла

Случващото се в района на Шабла - Дуранкулак ще се окаже сериозно. От петък там се наблюдава ужасяваща гледка - множество мъртви птици, изхвърлени от морето. Институциите се задействаха, а успоредно бяха открити и тела на делфини. Първоначално се съобщаваше за два, но информацията от тази сутрин е за девет делфина.

"Птиците са от застрашения вид средиземноморски буревестник", съобщи община Шабла. Тече организация по изнасяне на птичите трупове, което не е лесно, тъй като е възможно пренасяне на зарази. Общината предупреди хората да не пипат и местят.

Има разминавания в данните за мащаба на случилото се. Българско дружество за защита на птиците първоначално съобщи за около 40 птичи екземпляра до къмпинг „Космос“ и още 150 по плажната ивица между Шабла и Крапец. "Подобна масова гибел на световно застрашен вид не е имало от поне 15-20 години", заяви Михаил Илиев от организацията пред сайта "Еко Варна инфо". Добричката областна администрация информира за единични тела. Но пък съобщи, че институционалната проверка установила и два мъртви делфина. По предварителна оценка на специалист те били от вида „Афала“. Хората от "Зелени Балкани", които са били извикани на място заради делфините, са намерили общо 9 делфина. Преброени са и над 300 мъртви птици. Именно тези данни са най-актуалната информация.

"Все още не можем на 100% да кажем, но най-вероятно има човешка намеса“, заяви пред bTV д-р Руско Петров от Спасителния център за диви животни.

Взети са проби от морската вода, от Шабленското езеро. Изследват се телата на мъртвите животни. "Зелени Балкани" ще трябва да излезе със становище за смъртта при делфините.

Специалисти казаха, че птичи грип или заплитане в рибарски мрежи са водещите версии за птичата смърт. Областната управа по-късно съобщи, че взетите на 19 март проби са отрицателни за инфлуенца.

Средиземноморският буревестник гнезди основно на гръцките острови и Малта. Живее навътре в морето. В България няма гнездене, но се среща по цялото Черноморие. По нашите ширини се среща по време на хранителна миграция. Яде дребни риби, следвайки пасажите.

"Основните заплахи пред съществуването на средиземноморския буревестник са прекомерния промишлен риболов, оплитането в рибарски мрежи, закачането на рибарски куки със стръв, както и разливи на нефтопродукти. Преди месец беше установено замърсяване с нефтопродукти по Северното Черноморие", написа още "Еко Варна инфо".