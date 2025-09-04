Младежи пребиха жестоко шефа на МВР-Русе заради забележка

Директорът на ОДМВР-Русе ст.комисар Николай Кожухаров е бил пребит рано тази сутрин, съобщава Русе Медиа. Инцидентът е станал около 5.30 часа в района на ул.“Мостова“ и бул.“Придунавски“.

По неофициална информация той е отивал на фитнес, както всяка сутрин. Имало дрифтаджии, на които направил забележка. Те са го нападнали и пребили, без да знаят кой е.

Кожухаров е откаран в болница, където е опериран по спешност. Първоначално е имало опасност да бъде отстранен единият му бъбрек, но по последна информация лекарите са успели да спасят органа.

По информация на БНР състоянието на комисаря е тежко поради множеството му наранявания. В момента Кожухаров е в интензивно отделение.

От МВР вече са изпратили екип на Главна дирекция „Национална полиция“, който да се включи в изясняването на инцидента.

"Шокиран и гневен съм! Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили.Той е в изключително тежко състояние в болницата...", коментира в профила си във фейсбук кметът на Русе Пенчо Милков по повод агресията срещу директора на полицията в града.

"Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това! Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град!

Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва", пише Милков.