София вдига десетки общински такси от днес

От днес в столицата поскъпват таксите за десетки услуги. Това е поредното изменение на наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, като справка в регистъра на АПИС показва, че влизащите в сила изменения на наредбата от днес са общо 535. Огромен брой изменения имаше и през юли.

Сред най-чувствителните такси, които се увеличават, са за ползване на гробни места. Цената скача двойно и занапред таксата за откупуване на единично гробно място за вечни времена става 1140 лв. при 570 лв. досега. За ползване на място над 8 години таксата е 310 лв. при 155 лв. досега. Увеличението при общинско предприятие "Гробищни паркове" е 100% при всички услуги, като един от аргументите е, че таксите не са вдигани от 2009 г. насам. Сравнението с други големи градове показва, че нивата са значително по-ниски.

Два пъти по-ниска е таксата за гробно място за вечни времена във втория по големина град в България - Пловдив. И в Пловдив наредбата бе изменена тази година, но конкретно тези такси са от 2023 г. За едно гробно място за вечни времена парк "Централен" в Пловдив събира такса от 500 лв. В гробище "Варна" цената за гробно място за вечни времена е в размер на 75 лв. В Русе - четвърти по големина град в България, таксата за единично гробно място за вечни времена е 325 лв. в парк "Чародейка".

Сериозно нарастват и цените за отделни технически услуги, извършвани от направление архитектура и градоустройство. От днес действат нови ценоразписи за издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация, за промяна на предназначението и др. Цените в тази си част бяха одобрявани през юни, но се наложиха корекции и уточнения, че ценоразписите при много от таксите важат за отделен обект. Според новите цени удостоверение за въвеждане в експлоатация на жилищни сгради със средно застрояване вече ще е 1489.5 лв. на обект при 750 лв. до тази година. Въвеждането в експлоатация на преместваеми и рекламни елементи по индивидуален проект ще е 595 лв. на обект при до 300 лв. досега.

Двойно се увеличават и много от административните такси. Издаването на удостоверение за наследници вече ще струва 10 вместо 5 лв., от 5 на 10 лв. се вдига таксата за удостоверение за семейно положение, удостоверенията за данъчна оценка ще струват 34 вместо 17 лв. От 6 на 12 лв. се вдига цената за удостоверение за наличие на задължения. Това са едни от най-масово ползваните услуги. От днес при ползването им по електронен път ще има отстъпка в размер на 10% от цената, но не повече от 20 лв.