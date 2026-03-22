Министърът на културата иска 20 април за национален празник

Честването на Априлското въстание - 20 април, да се превърна в национален празник. Тази идея бе застъпена днес от служебния министър на културата Найден Тодоров, след като същото вчера направи колегата му от сферата на образованието Сергей Игнатов. Предложенията идват успоредно със 150-годишнината от бележитите събития и предстоящите тържества.

Националният празник на България в момента е 3 март. Обявен е за такъв през 1990 г.

Игнатов настоява на първо време 20 април да бъде официален празник. Поради това иска сега денят, който се пада веднага след парламентарните избори, да бъде присъствен, но неучебен. В интервю пред студентската медия NewBlog 4U добави, че смята да го предложи и за национален празник. Тодоров пък засегна темата на дискусия във Велико Търново, посветена на въстанието. БТА съобщи, че е изразил надежда 20 април да се чества като национален празник за 151-вата годишнина, тоест от догодина.

"Без 20 април нямаше да има 3 март и затова тази дата е Денят на българското достойнство, когато се ражда Третата българска държава", е мнението на Игнатов. Подобно е и на Тодоров: "Ако не беше саможертвата на тези хора, нямаше да има натиск от всички страни, нямаше да има Руско-турска война, нямаше да има и 3 март. Началото на съвременна България, за мен, е именно 20 април“.