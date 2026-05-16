Мъж загина при нападение от животно на Витоша

Тяло на мъж е открито до хижа "Рудничар" на Витоша, като първата версия е, че е бил нападнат и убит от животни – мечка или кучета. Част от лицето на жертвата е обезобразено. За инцидента първо съобщи boulevardbulgaria.bg, като според тяхната информация човекът е бил нападнат от мечка на бетонен път над хижа "Офелиите". Впоследствие тази версия бе разколебана, като от Планинската спасителна служба и от управата на парк "Витоша" коментираха, че няма потвърждение за мечка. Огледите на мястото продължават.

Сигналът към Спешна помощ е подаден в 13.36. В 14.15 часа линейката е пристигнала на мястото. Откритият мъж е 35-годишен. Обезобразен, с голяма рана и на подбедрицата. Спешният екип е констатирал смъртта. Образувано е досъдебно производство, съобщи БНТ.

Първоначалната информация беше, че има свидетели, според които мъжът е бил нападнат от мечка и се е опитал да се защити с пръчка. Според други информации обаче свидетели на инцидента няма, а че става дума за мечка е само предположение. От Планинската спасителна служба коментираха за NOVA, че е възможно починалият да е бил нападнат или от мечка, или от големи кучета, които обитават района. Службата обаче не се занимава официално със случая.

В планинските форуми има множество свидетелства, че в района има кучета, които често обикалят свободно. Подавани са за тях сигнали, но нищо не е направено, като се споменават дори породите им – каракачанска овчарка и Малиноа. Планинари изразяват изненада, че в района може да се стигне до нападение на мечка, тъй като има доста хора.

От СДВР потвърдиха, че е намерено тяло в близост до хижа "Рудничар" в природен парк "Витоша". Сигналът е подаден около 15 часа. На място има екипи на полицията. По случая се води разследване.

Известно е, че на Витоша има мечки, като през последните десетина години е съобщавано за популация от 10 до 20 животни, предимно от южната страна на планината. Досега обаче не е съобщаван инцидент с тях. Следи от мечка са забелязвани дори в района на хижа "Алеко" през 2020 г.

Какво да правим при опасност от мечки

Мечките са много страхливи и когато вдигаме шум, те обикновено са изчезнали, преди да ги видим, казва в един полезен репортаж на БНТ от миналата година Георги Ботев от Планинската спасителна служба на БЧК в Югозападния регион. Мечката изпада в паника, ако срещне човек, тя се чувства застрашена и в стремежа си да избяга, ако пътеката е една и съща и това е единственият ѝ изход, е възможно да го бутне, обяснява той. Експертът отбеляза, че периметърът, който се смята за опасен при среща с мечка, е около 20 метра. Ключово е при забелязана мечка да не се пресича пътят й.

Ако попаднем на мечка, трябва да запазим спокойствие. Ако сме на разстояние повече от 20 метра, обикновено е достатъчно да извикаме, за да ни забележи. Трябва да се отдръпнем бавно назад, за да разбере, че не представляваме заплаха и не я преследваме, обяснява специалистът.

Ако обаче сме на критична близост с мечка, трябва да се правят само бавни движения и да се говори монотонно и тихо. При среща с мечка експертите препоръчват да се гледа в очите, да се изчака, докато животното се оттегли, или много бавно се върви назад. Евентуално падане на земята най-вероятно ще провокира атака.

Местата, по които мечките обичат да се движат, са терени, където тече вода, като деретата например. Те често обръщат камъни, за да търсят насекоми. Срещат се през лятото и на места, където има горски плодове като малини.

