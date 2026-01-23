КС освобождава Румен Радев като президент

БГНЕС Очаква се точно в 16:00 ч. днес Радев да бъде изпратен през парадния вход на "Дондуков" 2 от първата жена президент на България.

Конституционният съд ще се произнесе днес по подадената във вторник оставка от президента Румен Радев. Това ще стане на насроченото за 10:00 ч. заседание на конституционните съдии.

Както декларира в понеделник вечер, часове след последното си президентско обръщение, държавният глава депозира своята оставка пред КС. В заявлението за предсрочно прекратяване на правомощията си Радев лаконично посочва, че мотивите му се съдържат в отправеното от него обръщение към народа.

За да прекратят правомощията на петия български президент, конституционните съдии трябва да установят, че Румен Радев е действал по собствена воля.

За да бъде спазен принципът за непрекъсваемост на президентската институция, автоматично с приемането на оставката на Радев на поста на държавен глава ще застане настоящия вицепрезидент.

Очаква се точно в 16:00 ч. първият български президент, напуснал предсрочно поста си, да бъде изпратен през парадния вход на "Дондуков" 2 от първата жена президент на България - Илияна Йотова.