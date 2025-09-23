Кметът на София: Пеевски е далеч от хората, но близо до ресурсите

Илияна Димитрова "Интересно кога санкционираният за корупция по "Магнитски" г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да "оправя" и проблемите на "Топлофикация София", попита Васил Терзиев.

Кметът на София Васил Терзиев се изказа изключително остро срещу лидера на "ДПС Ново начало" Делян Пеевски. По-рано тази сутрин депутатът обяви, че е подал сигнал до прокуратурата за действията на "Топлофикация София" покрай ремонта на топлопреносната мрежа в столичния кв. "Дружба 2", заради който без парно и топла вода за три месеца ще останат хиляди домакинства, сгради, училища и детски градини.

В своя сигнал Пеевски настоява да се разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета Терзиев да предложи услугата за концесиониране. В съобщение до медиите лидерът на ДПС-НН коментира, че кризата с парното в "Дружба 2" е "поредният провал на кмета, на ПП-ДБ и техните партньори от "Спаси София", които се опитват да легитимират поредния си грабеж".

Скоро след това в своя официален профил във "Фейсбук" столичният кмет написа гневено обръщение към Пеевски. То започва така:

"Интересно кога санкционираният за корупция по "Магнитски" г-н Пеевски успя да "оправи държавата с главно Д", че вече започна да "оправя" и проблемите на "Топлофикация София"? Истината е, че точно такива демагози са в основата на кризите - и в държавата, и в дружествата. Те винаги са "далеч от хората", но близо до ресурсите. "Топлофикация" беше в изключително тежко финансово и техническо състояние много преди да стана кмет. И до днес дружеството се управлява от ГЕРБ, БСП и ИТН - не от мен или моя екип. Натрупаните дългове и зависимостта от "Булгаргаз" са резултат от години безхаберие и умишлено бездействие. Затова настоявам за концесия - за да не може повече фирмата да бъде доена от "обръчи от фирми" и сметката за чуждото забогатяване да се плаща от софиянци."

След това Терзиев директно призовава Пеевски да не се меси в делата Столична община и конкретно на "Топлофикация София". И се обръща персонално към още един от народните представители на ДПС-НН.

"А що се отнася до "съветите" на г-н Пеевски - по-добре да стои много далеч. Всички помним съдбата на Лафка, Булгартабак, КТБ и още куп предприятия, до които се докосна символът на разрухата "феноменът Пеевски". Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на "Топлофикация" през последните 15 години - защото хората на София заслужават истината, а виновните - отговорност. А на г-н Хамид Хамид, който иска да "освобождава" София, бих препоръчал първо да ни освободи от глупостите - и да си гледа "феодалните владения". Софиянци имат нужда от прозрачност, стабилност и модерна енергийна услуга - не от нови схеми и празни приказки."