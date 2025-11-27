Ивелин Михайлов: Няма да си дам имунитета

"Имунитета ще ми го вземат. Аз няма да го дам, защото главният прокурор е нелегитимен, за да мога да си ги осъдя впоследствие". Това обяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в интервю за БНТ като коментар за вчерашните претърсвания и обиски от КПК, ГДБОП и прокуратурата.

В сряда Софийска градска прокуратура (СГП) обяви, че провежда мащабна специализирана операция срещу организирана престъпна група (ОПГ) около "Историческия парк". На територията на София, Варна, Шумен, Пазарджик и село Неофит Рилски бяха извършени 37 претърсвания и изземване на веществени доказателства.

Акцията е в рамките на разследване по линия на организирана престъпност, свързана с корупция, твърди прокуратурата. "Предмет на разследване са обстоятелства, свързани с образуване и ръководене на организирана престъпна група около „Исторически парк“ АД, действаща на територията на цялата страна в периода от 2013 г. до 2025 г. включително", разказа прокуратурата. Групата била структурирана и създадена с цел длъжностни присвоявания, измами, пране на пари.

Сега Михайлов определи акцията на прокуратурата и КПК като "тормоз". „Каквото и да се опитат да припишат, и медиите много неправилно пускат информацията, че един вид партия „Величие“ се занимава с имотни измами, за което ще ги съдим. Има закон, в който ясно може да се провери партия „Величие“ има ли покупко-продажба на недвижим имот, има ли трансакция на капитали, които по някакъв начин да са различни от основната дейност", каза той.

Той подчерта, че никога не е имал достъп до общински или държавни средства. Според Михайлов преди скандала той е бил посетен от представители на КПК: „Имах среща с двама служители на КПК, които казаха: "или минаваш към управлението...". Тук държа да отбележа, понеже повечето хора слагат Пеевски и Борисов като едно, те са едно - партия мафия. Тези двама човека искаха ние да подкрепяме. Тогава така ни казаха. Според мен това, което те искат – на тях им трябват 160 гласа за избор на ВСС".

От думите му стана ясно, че по време на вчерашната акция е задържан счетоводителят му. „В момента счетоводителят ми, който е с диабет, е задържан, той е инсулинозависим. Никой не се грижи дали е инсулинозависим, или не. Влезли са в апартамента му, който е с 2 стаи, както и на адвоката апартаментът е с 2 стаи, намерили са 0 лева в единия апартамент, намерили са 0 лева и в адвоката. Когато са влезли вътре, обискът е завършил в 10:00 ч., те са стояли до 5-6 часа [следобед] да притесняват семействата им и да казват: "не е ли време да се оттеглите" и други неща. Това е тормоз", каза Михайлов.